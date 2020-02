Test szkła Ultra Thin Glass - jest kiepsko

Ktoś postanowił sprawdzić, czy ciężko jest zarysować zastosowane w składanym smartfonie Galaxy Z Flip szkło Ultra Thin Glass? Wyniki testów nie są zbyt zachęcające.

Samsung Galaxy Z Flip to składany smartfon, który zadebiutował wraz z rodziną Galaxy S20. Zach Nelson, prowadzący na YouTube kanał JerryRigEverything, postanowił sprawdzić, jak jest odporne na zarysowania jego szkło Ultra Thin Glass. Przeprowadził w sumie dziesięć prób o różnym stopniu "zaawansowania w szkodzeniu ekranowi" - zaczynając od rysowania po ekranie paznokciem, kończąc na używaniu ostrych przedmiotów. Jak wypadły wyniki? To pokazuje poniższa relacja.

Jak się okazuje, elastyczne szkło Ultra Thin Glass można zarysować równie łatwo, jak plastik (którym w dużym stopniu jest). Pod tym względem stawia to smartfona na równi z innymi składakami - Galaxy Fold oraz Motorola Razr. Oczywiście w składanym telefonie nie ma co spodziewać się pancernego szkła, które byłoby odporne na np. zarysowanie za pomocą śrubokrętu, jednak jedną z zalet wyświetlacza tego modelu miało być właśnie wspomniane szkło - mające odmienną konstrukcję, niż w innych telefonach. Owszem, jest elastyczne, ale biorąc pod uwagę cenę Galaxy Z Flip, można by spodziewać się czegoś bardziej wytrzymałego.

Źródło: XDA Developers Forum