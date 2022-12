Testowałem zestaw dla graczy od Aldi do PlayStation 5 i Xbox. Czy to kit tylko z nazwy?

Popularna sieć sklepów Aldi dodała do swojej oferty zestawy gadżetów i akcesoriów dla graczy konsolowych. Sprawdziłem, jak sprawują się one w praktyce. Czy to się mogło udać?

Łatwo jest testować sprzęt warty setki czy tysiące złotych. Topowe urządzenia od najlepszych producentów mają to do siebie, że trudniej jest często znaleźć rzecz, do której można się przyczepić. Postanowiłem zatem poszukać sprzętu, który będzie na przeciwnym biegunie i (taką miałem nadzieję) pozytywnie mnie zaskoczy. Okazja nadarzyła się sama bowiem sieć sklepów Aldi wprowadziła do swojej oferty, autorskie zestawy dla graczy dedykowane do konsoli PlayStation 5 i… Xbox One. Już tutaj wyczułem, że będzie ciekawie.

Aldi Gaming zaprasza

Aldi postanowił odważnie wejść w branżę gamingową i na swoje potrzeby stworzył markę własną Aldi Gaming. Już teraz w ofercie producenta znajdziemy tak m.in. klawiaturę, myszkę, podkładkę czy właśnie wspomniane zestawy dla konsol. Producent zdecydowanie celuje w sprzęt budżetowy, co jest oczywiście zrozumiałe. Jednak konkurencja w tym segmencie jest duża, czy zestaw od Aldi Gaming wyróżnia się czymś wyjątkowym?

Aldi dla PlayStation 5 – co w zestawie?

W estetycznym pudełku, oczywiście w niebieskich barwach PlayStation, znajdują się:

Silikonowe etui na DualSense

Nakładki na gałki analogowe

Zestaw słuchawkowy do PS5

Kabel USB typu C

Aldi dla Xbox One – co w zestawie? Bez zmian

Nie jest to dużym zaskoczeniem bowiem w pudełku (również niebieskim, choć z zielonymi akcentami) dedykowanemu konsoli Xbox znajdziemy dokładnie to samo, a więc:

Silikonowe etui na kontroler do Xbox One

Nakładki na gałki analogowe

Zestaw słuchawkowy do Xbox One

Kabel USB typu C

Aldi Gaming dla PS5 i Xbox One w praktyce

Zacznę może od najmniej ekscytującego elementu zestawów, a więc od kabla USB typu C. Dwumetrowy kabel jest, działa i w zasadzie to wszystko, co można o nim napisać, z pewnością przyda się w rezerwie.

Pierwszą rzecz, którą wziąłem na warsztat były silikonowe etui na pady. Osobiście nie lubię korzystać z takich dodatkowych powłok. Kontrolery wydają mi się przez to nie tylko mniej atrakcyjnie, ale również (o dziwo gorzej leżą w dłoni). Jako pierwszy w nową skórę wskoczył DualSense i muszę przyznać, gadżet od Aldi pozytywnie mnie zaskoczył. Mocuje się go niezwykle szybko i łatwo, a do tego niemal idealnie przylega do kontrolera.

Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że standardowy (biały) DualSense zyskał na urodzie dzięki silikonowej nakładce. Jak jednak wypada ona w praktyce. Cóż, będę szczery – nadal nie przekonałem się do tego rodzaju gadżetów, jednak muszę przyznać, że kontroler mile leży w dłoni i w rozgrywce sprawdza się bardzo dobrze. Jedyny mój zarzut dotyczy dopasowania etui w okolicach przycisków PS, Create i Options. Grubość silikonu sprawia, że momentami trudniej je wcisnąć bowiem niemal zlewają się z górną powierzchnią etui.

Co zaś się tyczy etui dla fanów Xbox, moje odczucia są bardzo podobne, jednak zachodzę w głowę, dlaczego producent zdecydował się na stworzenie zestawu dla najnowszej konsoli Sony i sprzętu dla Microsoftu, który debiutował niemal dekadę temu. Oznacza to, że etui sprawdzi się idealnie do starszych kontrolerów Xbox, ale do najnowszych stworzonych z myślą o Series X|S już nie, szczególnie że te otrzymały dodatkowy przycisk, który po prostu jest przez etui zakryty. Na domiar złego, zdecydowano się na wielki napis z danymi firmy produkującej etui i jej kraj pochodzenia po frontowej stronie (w wersji na PS5 jest on umieszczony z tyłu). Zdecydowanie psuje to estetykę produktu.

Wiem, że czekacie na danie główne, czyli słuchawki. Czy w zestawie za 59,99 zł można liczyć na coś ciekawego? Cóż niejednokrotnie byłem pozytywnie zaskakiwany ciekawym sprzętem w niezwykle niskiej cenie, ale nie tym razem.

Już pierwszy kontakt ze słuchawkami sprawia, że doskonale wiemy, z czym mamy do czynienia. Tworzywa niskiej jakości sprawiają, że sprzęt wydaje się mało solidny i dodatkowo nie grzeszy urodą. Gąbeczki w nausznikach i na pałąku zostały pokryte skóropodobnym materiałem, który sprawia, że nasze uszy nie oddychają.

Jeśli chodzi o ogólny komfort użytkowania, to jest naprawdę źle. Dawno nie miałem na uszach słuchawek, które nie tylko były niewygodne, ale po stosunkowo krótkim użytkowaniu sprawiały ból. Wystarczy kilkadziesiąt minut ze sprzętem od Aldi na głowie, a moje uszy aż pulsowały z bólu. Nie pomogła regulacja, ani regularne przerwy w ich użytkowaniu.

Byłem pewien, że dalsza zabawa ze słuchawkami od Aldi będzie prawdziwym horrorem, ale po uruchomieniu God of War Ragnarok zostałem miło zaskoczony. Dźwięk, choć spłaszczony, był niezłej jakości. Szczególnie spodobał mi się efekt stereo, który we wspomnianych już przygodach Kratosa brzmi całkiem dobrze. Pozycjonowanie dźwięku wypada tu zatem całkiem nieźle, co utwierdziło mnie dodatkowo kilka rozgrywek w Destiny 2.

Słuchawki gamingowe od Aldi zostały dodatkowo wyposażone w mikrofon. Spełnia on swoją funkcję, czyli moi rozmówcy mnie słyszą, ale niestety trudno tu mówić o wysokim komforcie komunikacji. W trakcie rozmowy pojawiał się dziwny pogłos, a co gorsza nawet po ustawieniu mikrofonu na maksymalną głośność jest on słabo słyszalny przez rozmówców.

Na koniec ciekawostka, choć producent oferuje zestawy dedykowane konkretnym urządzeniom, to oczywiście w przypadku słuchawek nie ma to najmniejszego znaczenia. Te wykorzystują do łączności kabel minijack i bez problemu mogłem korzystać z nich zamiennie.

Czy warto?

Zawsze mnie cieszy, gdy nowy gracz stara się wejść na rynek. W przypadku Aldi ciężko jednak mówić o dobrym starcie ba on nie jest nawet umiarkowany. Oczywiście nie oczekiwałem od sprzętu w zestawie za 60 złotych jakości z najwyższej półki, ale liczyłem przynajmniej na to, że ten sprzęt będę mógł użytkować bez przeszkód.

Niestety, zestawów od Aldi nie mogę nikomu polecić, to po prostu strata pieniędzy. Wydaje mi się, że producent powinien przewartościować swoje podejście i skupić się na sprzęcie nieco wyższej jakości (do 100 złotych) albo zdecydować się na produkcję akcesoriów i dodatków. Te wypadły całkiem nieźle i jestem pewien, że znalazłoby się wielu graczy, którzy za kilka, kilkanaście złotych kupiliby silikonowe etui czy nakładki na analogi. Jedyny pozytyw mojej przygody ze sprzętem od Aldi jest taki, że śmiało mogę prosić o dodatek za pracę w trudnych warunkach.