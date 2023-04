Testuję aparat mikroskopowy w Realme GT3! To jedna z najbardziej unikalnych funkcji we współczesnych smartfonach

Aparat mikroskopowy pozwala na wykonywanie zdjęć z ogromnym przybliżeniem, którego nie jesteśmy w stanie uzyskać żadnym innym obiektywem w urządzeniach mobilnych.

Współcześnie smartfony stają się do siebie coraz bardziej podobne, co dzieje się zarówno przez zunifikowanie nakładek na system od poszczególnych producentów (przykładowo ColorOS od OPPO wygląda niemalże identycznie, jak OxygenOS od OnePluse'a czy RealmeUI od Realme), jak i opieranie topowych modeli różnych marek na tych samych podzespołach (przykładowo użycie Snapdragona 8 Gen 2 w prawie wszystkich topowych flagowcach z tego roku). Jeśli więc na rynku znajduje się model, który oferuje coś czego nie posiada konkurencja, to momentalnie ten element staje się dźwignią marketingową podczas promocji urządzenia.

Tak też było w przypadku modelu Realme GT3, dla którego najważniejszą cechą stało się rekordowo szybkie ładowanie o mocy 240 W. Uzupełnienie poziomu baterii w tym smartfonie (od 0% do 100%) trwa około 10 minut, co miałem okazję sprawdzić osobiście. Niemalże cały marketing wokół premiery urządzenia został oparty na tej właśnie funkcji - nic więc dziwnego, że producent rzadko wspominał o jeszcze jednej interesującej opcji, jaką jest obiektyw mikroskopowy.

Nie będę się wdawał w szczegóły techniczne tego aparatu, a jego zastosowanie narzuca się na myśl samodzielnie. Kamera mikroskopowa pozwala na wykonywanie zdjęć z ogromnym przybliżeniem, dzięki czemu możemy sfotografować z bardzo bliska dowolne obiekty. Funkcja jest dostępna w interfejsie aparatu i można ją uruchomić po przejściu do zakładki "więcej". Warto również zauważyć, że Realme GT3 nie jest jedynym smartfonem na rynku, który oferuje taką opcję, a zaledwie kilka miesięcy temu na rynku pojawił się inny model z aparatem mikroskopowym. Mowa o budżetowym urządzeniu od OPPO, czyli wariancie Reno 8T, którego recenzję znajdziecie na PCWorld.

Poniżej możecie sprawdzić efekty, jakie udało mi się uzyskać omawianym obiektywem podczas testów modelu GT3. Przyznam, że w niektórych sytuacjach złapanie odpowiedniej ostrości było bardzo trudne, a więc nie wszystkie zdjęcia wyglądają równie dobrze.

Świeczka 20-krotne przybliżenie Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Świeczka 40-krotne przybliżenie Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Ściana 20-krotne przybliżenie Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl Ściana 40-krotne przybliżenie Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl Obraz 20-krotne przybliżenie Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl Obraz 40-krotne przybliżenie Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Całkiem nieźle udało mi się również uchwycić kartkę papieru, choć w tym wypadku zadowalający efekt (mam na myśli ostrość obrazu) wynika zapewne częściowo z tego, że fotografowany obiekt znajdował się na tle źródła światła. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Realme GT3 automatycznie uruchamia lampę Flash - w momencie wybrania w interfejsie obiektywu mikroskopowego.

Kartka 20-krotne przybliżenie Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Kartka 40-krotne przybliżenie Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Bluza 20-krotne przybliżenie Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl Bluza 40-krotne przybliżenie Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl Zeszyt Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl Biurko Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Omawiana funkcja zdecydowanie nie jest żadnym przełomem w branży i nie zapowiada rewolucji w dziedzinie mobilnej fotografii - tym bardziej, że już zeszłoroczne urządzenia (np. OPPO Reno 7) oferowały podobną opcję. Wydaje mi się jednak, że niewielu użytkowników smartfonów zdaje sobie sprawę z istnienia obiektywów mikroskopowych w niektórych telefonach.