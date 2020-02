Testy pokazują, że nadchodzące procesory AMD są mocniejsze od Intela

Na Twitterze opublikowano wyniki takich samych testów procesorów Intel Core i7-10750H oraz AMD R7 4800H. Zdecydowanie wygrywa ten drugi.

Rywalizacja pomiędzy AMD a Intelem trwa od lat i przybiera na sile. Każdy producent chce pokazać, że jest lepszy od konkurencji. Ostatnim uderzeniem ze strony AMD jest seria Ryzen 4000 - linia pierwszych procesorów x86 zbudowanych w technologii 7nm. Dostępne są dwie edycje - U (15W) oraz H (45W). W przypadku Intela mamy obecnie do czynienia z serią Ice Lake dziesiątej generacji, stworzonej w procesie technologicznym 10 nm. Kolejnym krokiem AMD ma być trzecia linia, H, która trafi na rynek w pierwszej połowie tego roku i dedykowana jest desktopom. Producent już twierdzi, że wypadnie lepiej niż 95-watowy Intel Core i7-9700K.

3Dmark zaprezentowało wyniki testów procesorów Ryzen 4800H i jego odpowiednika, procesora Intela z linii Comet Lake z serii H, czyli i7-10750H. Jego procesor był sparowany z kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q, a AMD - z Radeon RX 5600M. Wyniki poniżej.

Fire Strike



R7 4800H + RX 5600M

vs

i7-10750H + New 2060 Max Q pic.twitter.com/Kl8oFcQAlf — _rogame (@_rogame) February 6, 2020

Trzeba jednak zauważyć, że Ryzen ma dwa rdzenie i cztery wątki więcej, a Intel większą częstotliwość taktowania. W teście FireStrike procesor AMD osiągnął lepsze wyniki - w tym w testach graficznych. Trzeba jednak zauważyć, że łączny rezultat Intela jest lepszy od AMD. Może być to jednak wynik kiepskiej optymalizacji procesorów - są one dopiero w fazie przedprodukcyjnej. Aczkolwiek rywalizacja zapowiada się ciekawie, a skorzystamy na tym my - konsumenci.

Źródło: _rogame