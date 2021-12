"The Acolyte": główna rola w serialu o "Gwiezdnych Wojnach" obsadzona!

Koleny serial ze świata Gwiezdnych Wojen jest już w produkcji. Dodatkowo właśnie poznaliśmy odtwórczynię głównej roli.

Od zakupu Lucas Films przez Disneya, uniwersum Gwiezdnych Wojen rozrasta się coraz szybciej. Otrzymaliśmy już trylogię filmów, która jest kontynuacją klasycznej sagi science fiction, dwa spin-offy oraz wiele seriali. Jeszcze w tym miesiącu zadebiutuje kolejna produkcja, The Book of Boba Fett, która opowie historię najsłynniejszego łowcy nagród w galaktyce. Trwają także prace nad trzecim sezonem Mandalorian, a fani liczą na to, że w przyszłym roku otrzymamy serial Obi-Wan Kenobi.

Teraz dowiadujemy się nieco więcej o innej z produkcji, która zostanie osadzona w zupełnie innym okresie w historii galaktyki. Wszystkie dotychczasowe produkcji poruszały tematy zapoczątkowane w dziewięciu filmach składających się na oryginalną sagę. Najnowsze informacje dotyczą jednak serialu The Acolyte. Jego akcja ma dziać się w czasach upadku Wysokiej Republiki. Odbyło się to około 50 lat przed wydarzeniami znanymi z Mrocznego widma, pierwszej części sagi.

Wiemy już, że główną rolę w serialu zagra Amandla Stenberg. Młodą aktorkę mogliśmy już zobaczyć w Igrzyskach Śmierci, Colombianie oraz Ponad wszystko. W chwili obecnej nie znamy jednak szczegółów dotyczących postaci granej przez Stenberg.

Serial podejdzie jednak do znanego świata w nieco inny sposób. Mianem akolity określa się bowiem osobę, która pobiera nauki w ciemnej stronie mocy od lorda Sith. Możemy więc spodziewać się nieco mroczniejszej historii, od tych, które do tej pory serwował nam Disney. "The Acolyte" to tajemniczy thriller, który zabierze widzów w galaktykę mrocznych sekretów i wyłaniających się mocy Ciemnej Strony w ostatnich dniach ery Wielkiej Republiki - tak opisywany był serial podczas jego oficjalnej zapowiedzi rok temu. Spodziewamy się, że serial obejrzymy w 2023 roku.

Wiemy, że Disney intensywnie pracuje nad innymi projektami osadzonymi w uniwersum Gwiezdnych Wojen. W przygotowaniu są takie seriale jak Obi-Wan Kenobi, Andor, Ahsoka i Lando, choć nie podano jeszcze daty ich premiery. Wszystkie produkcje będą dostępne na platformie Disney+.

