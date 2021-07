The Ascent - czy warto zagrać? Sprawdź, co musisz wiedzieć

The Ascent - cyberpunkowy RPG, zadebiutuje już dzisiaj na Xbox One, Xbox Series X/S i PC. Sprawdź, co musisz wiedzieć na temat gry i czy warto w nią zagrać.

Spis treści

The Ascent (źródło: microsoft.com)

The Ascent to debiutancki dzieło studia Neon Giant. Nie oznacza to jednak, że za grą stoją "żółtodzioby", w skład zespołu wchodzą weterani branży, którzy pracowali m.in. nad takimi grami jak: Bulletstorm, Far Cry 3 czy Doom. Tym razem jednak deweloperzy postanowili opuścić swoją strefę komfortu i przygotowali nam pełnokrwistego RPG w klimacie cyberpunk. Produkcja ta może was jednak zaskoczyć, bowiem zamiast taktycznych starć, Neon Giant postawiło na dynamiczne potyczki rodem z gier typu "twin stick shooter". Jeśli zastanawiacie się, czy warto zainwestować w The Ascent, to mamy dla was zbiór najważniejszych informacji na temat gry (plus kilka ciekawostek), które, mamy nadzieję, pomogą wam podjąć ostateczną decyzję.

The Ascent to RPG inne niż wszystkie

The Ascent (źródło: microsoft.com)

Jak możecie zobaczyć na poniższym materiale, esencją rozgrywki w The Ascent będą dynamiczne starcia inspirowane gatunkiem "twin stick shooter". Warto jednak podkreślić, że studio Neon Giant postanowiło dodać coś, do tego nieco "skostniałego" systemu. Przede wszystkim chodzi tu o system osłon. Choć w trakcie walki musicie się ciągle poruszać, to świat gry został zaprojektowany tak, że niemal każdy element otoczenia możemy wykorzystać jako osłonę. Podczas rozgrywki ma to kluczowe znaczenie bowiem nawet najbardziej wytrzymałe postacie będą musiały czasem schronić się przed agresywnym atakiem wroga.

Pomimo swojego dynamicznego charakteru, w The Ascent nie zabrakło elementów typowych dla gier RPG, czyli: mnóstwa statystyk postaci, elementów wyposażenia czy rodzajów broni. W połączeniu z "bezklasowym" systemem tworzenia postaci sprawia to, że na graczy czekają dziesiątki, a może nawet i setki "buildów". W The Ascent czeka na nas również pełnoprawna, rozbudowana historia w klimacie cyberpunk. Przejście głównej kampanii zajmie wam co najmniej 15-20 godzin. Należy jednak podkreślić, że czas ten może się znacząco wydłużyć, szczególnie, że produkcja Neon Giant zachęca do eksploracji i wykonywania zadań pobocznych.

Wyjątkowa, stylizowana grafika

The Ascent powstaje na najnowszej wersji silnika Unreal Engine 4, co w połączeniu z dużym doświadczeniem deweloperów sprawia, że gra zachwyca swoją oprawą graficzną. Choć "lwią część" rozgrywki spędzimy obserwując świat w rzucie izometrycznym, to w grze nie zabraknie efektownych cut scenek oraz licznych i pełnych detali zbliżeń podczas najważniejszych wydarzeń. Z dotychczas zaprezentowanych materiałów wynika, że do naszej dyspozycji oddany zostanie sporych rozmiarów, żyjący świat (chociaż nie ma mowy tu o klasycznym open world).

The Ascent (źródło: microsoft.com)

4K, HDR i ultra płynna rozgrywka

The Ascent zadebiutuje na wyłączność konsol Xbox One i Xbox Series X/S oraz PC. Cyberpunkowe RPG został zoptymalizowane pod kątem nowych urządzeń Microsoftu, co oznacza, że możemy liczyć na pełne wsparcie dla rozdzielczości 4K, funkcji HDR, a także płynnej rozgrywki w 60 klatkach na sekundę.

The Ascent (źródło: microsoft.com)

Solo, a może w drużynie?

The Ascent zostało stworzone tak, że pozwala zarówno na rozgrywkę solo, jak i w kooperacji (do czterech graczy). Co więcej, jako jeden z nielicznych obecnie tytułów pozwoli na wspólną zabawę nie tylko za pośrednictwem sieci, ale również lokalnie, przy jednej konsoli (split-screen). Gra została pod tym względem zbalansowana, więc nie musimy się martwić, że większa liczba graczy pozbawi nas satysfakcjonującego wyzwania.

The Ascent (źródło: microsoft.com)

Czy The Ascent zadebiutuje na PlayStation 4 lub PS5?

Niestety, posiadacze konsol PlayStation 4 i PS5 nie będą mieli okazji zagrać w The Ascent - przynajmniej w najbliższym czasie. Od dnia ogłoszenia gry, deweloperzy podkreślali, że ta zmierza wyłącznie na konsole Xbox i PC. Wielce prawdopodobne, że chodzi jednak tylko o czasową wyłączność (podobna sytuacja miała miejsce z The Medium). Oznacz to, że sympatycy konsol Sony ostatecznie również będą mogli zagłębić się w tą cyberpunkową opowieść. Kiedy dokładnie? Tego niestety nie wiemy, ale umowy o czasową wyłączność najczęściej zawierane są na okres 6-12 miesięcy.

W The Ascent możecie zagrać za darmo na konsolach Xbox i PC

Jeśli nie chcecie od razu wydawać gotówki na The Ascent (choć grę wyceniono nader atrakcyjnie), to posiadacze abonamentu Xbox Game Pass już dziś (od godziny 19:00) będą mogli pobrać ją bez żadnych dodatkowych opłat. Dotyczy to zarówno posiadaczy PC, konsol Xbox One, jak Xbox Series X/S.

The Ascent (źródło: microsoft.com)

Jeśli jednak zdecydujecie się bezpośredni zakup gry, to możecie ją nabyć w atrakcyjnych cenach, m.in. na:

Steam - 111,60 zł (w promocji tylko dziś) / 124 zł (cena standardowa)

(w promocji tylko dziś) / (cena standardowa) MS Store - 111,60 zł (w promocji tylko dziś) / 124 zł (cena standardowa)

The Ascent to hit?

Pierwsze recenzje, a raczej wrażenia dziennikarzy z wczesnego dostępu do gry są niezwykle pozytywne. Produkcję Neon Giant najczęściej chwali się za "uzależniający system walki", rozbudowane elementy RPG oraz znakomitą oprawę graficzną.

