The Ascent - hit czy kit? Przegląd recenzji cyberpunkowego RPG

The Ascent zdążyło już zadebiutować na rynki i pierwsi recenzenci dzielą się swoimi opiniami na temat gry. Otrzymaliśmy zaskakujący hit czy być może kompletnego "gniota".

The Ascent (źródło: microsoft.com)

The Ascent, czyli połączenie gry RPG i twin stick shootera w cyberpunkowym świecie trafiło wczoraj sprzedaży. Debiutanckie dzieło studia Neon Giant zebrało mocno mieszane opinie wśród branżowych dziennikarzy. Część z nich rozpływa się nad: oprawą audio-wizualną, cyberpunkową estetyką, angażującym systemem walki, dobrą historią oraz znakomitą kooperacją. Inni z kolei krytykują The Ascent za" zbytnią "powtarzalność", "staroświeckie rozwiązania" oraz brak odpowiedniego balansu poziomu trudności.

W serwisie Metacritic średnia ocen na PC wynosi obecnie 75 punktów. W przypadku Xbox Series X ocena jest jeszcze niższa i wynosi 64. Warto jednak przy tym podkreślić, że recenzji The Ascent jest stosunkowo niewiele i kolejne będą z całą pewnością regularnie spływać. Czy wpłyną one diametralnie na ocenę dzieła Neon Giant? Tego nie wiemy, ale borąc pod uwagę obecny "rozstrzał" w recenzjach, to wszystko jest możliwe.

Zobacz również:

The Ascent - recenzje i oceny

Saving Content - 10 / 10

XboxEra - 9,7 / 10.0

Rectify Gaming - 9,3 / 10

COGconnected - 92 / 100

GamingBolt - 9 / 10

Cram-Gaming - 9 / 10

WayTooManyGames - 9 / 10

Checkpoint Gaming - 9 / 10

Generación Xbox - 8,8 / 10

IGN Italy - 8,5 / 10

PC Invasion - 9 / 10

Fextralife - 9 / 10

Gamers Heroes - 85 / 100

SomHráč.sk - 85%

PC Gamer - 84 / 100

The Games Machine - 8,4 / 10

TheSixthAxis - 8 / 10

VG247 - 80 / 100

Telegraph - 8 / 10

The Outerhaven Productions - 8 / 10

GBAtemp - 8 / 10

Everyeye.it - 7,5 / 10

TechRaptor - 7,5 / 10

Game Informer - 7,3 / 10

Spaziogames - 7,2 / 10

Geek Culture - 7,1 / 10

IGN - 7 / 10

God is a Geek - 7 / 10

Windows Central - 7 / 10

GameSpew - 7 / 10

Seasoned Gaming - 7 / 10

Xbox Achievements - 65%

Sirus Gaming - 6,5 / 10.0

GameSpot - 6 / 10

TrueAchievements - 6 / 10

Twinfinite - 6 / 10

GamesRadar+ - 6 / 10

Metro GameCentral - 3 / 10

Jeśli sami zastanawiacie się nad kupnem The Ascent, to zapraszamy do lektury naszego materiału poświęconego grze, z którego dowiecie się wszystkiego o najważniejszych aspektach produkcji.

The Ascent jest obecnie dostępne na PC i konsolach Xbox One, Xbox Series X oraz Xbox Series S. Posiadacze abonamentu Xbox Game Pass mogą grę wypróbować za darmo.

Zobacz również: Horizon Forbidden West z premierą dopiero w 2022 roku? Kolejny problem Sony

Źródło: metacritic.com