The Ascent zmierza na PS4 i PS5. Znamy datę premiery

Wiemy, kiedy The Ascent pojawi się na konsolach PS4 i PS5.

Do tej pory The Ascent był dostępny tylko na PC oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X/S. Wiedzieliśmy o tym, że była to jedynie czasowa ekskluzywność. Dzisiaj poznaliśmy datę premiery na kolejnych urządzeniach. The Ascent zadebiutuje na konsolach PS4 i PS5 już 24 marca. W sieci pojawił się także nowy zwiastun.

W The Ascent trafimy na fikcyjną, futurystyczną planetę o nazwie Veles. Korporacja The Ascent Group trzyma władzę nad całym światem. Gra rozpoczyna się w momencie tajemniczego upadku przedsiębiorstwa. Oznacza to, że pozbawione nadzoru społeczeństwo zdane jest na łaskę i niełaskę bandytów oraz firm, które walczą między sobą. Wcielimy się tutaj w bohatera, który dąży do odzyskania wolności i przy okazji pozna genezę upadku The Ascent Group. Całość rozgrywki obserwujemy w rzucie izometrycznym. Jest to strzelanka z elementami RPG. Podczas eksploracji półotwartego świata do dyspozycji dostaniemy dość bogaty arsenał broni palnej i rozmaitych gadżetów. W The Ascent możemy grać w pojedynkę, ale w dowolnym momencie do naszej rozgrywki może dołączyć do 3 znajomych. TUTAJ możecie przeczytać naszą recenzję gry.

