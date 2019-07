The Bard’s Tale IV: Director’s Cut z datą premiery! Gra trafi również na konsole PlayStation 4 i Xbox One

Studio InXile Entertainment właśnie ujawniło datę premiery ogromnej aktualizacji do wydanej w zeszłym roku gry rpg - The Bard’s Tale IV: Barrows Deep.

Studio InXile Entertainment obecnie zajęte jest pracami nad Wasteland 3, nie oznacza to jednak, że zespół dowodzony przez Briana Fargo zapomina o swoich starszych tytułach. The Bard’s Tale IV: Barrows Deep ukazało się w zeszłym roku, jednak zebrało mieszane opinie wśród przedstawicieli prasy. Twórcy regularnie ulepszali swoją produkcję, a kulminacją wsparcia miało być wydanie "Director’s Cut". Dzisiaj wreszcie poznaliśmy konkretną datę debiutu tej ogromnej aktualizacji - The Bard’s Tale IV: Director’s Cut zadebiutuje już 27 sierpnia.

Co przyniesie ze sobą rozszerzenie "Director's Cut"? Przede wszystkim zupełnie nowy loch - Royal Necropolis of Haernhold, w którym spotkamy nowych przeciwników, w tym potężnych bossów. Twórcy zapowiadają, że będzie to jeden z najtrudniejszych lochów w grze. Oprócz tego możemy również liczyć na: nowe przedmioty, ulepszone możliwości personalizacji postaci, zmiany w balansie czy usprawnienia dotyczące optymalizacji i wyglądu gry.

Co ważne, wszyscy dotychczasowi posiadacze gry otrzymają rozszerzenie "Director's Cut" za darmo. Po 27 sierpnia The Bard’s Tale IV będzie dostępny w sprzedaży już tylko jako edycja "Director’s Cut". To jednak nie koniec rewelacji, InXile zdradziło, że 27 sierpnia swoją wersję gry otrzymają wreszcie również posiadacze konsol PlayStation 4 i Xbox One. Jednak jeśli jesteście "łowcami pudełek", to na The Bard’s Tale IV: Director’s Cut będziecie musieli poczekać do 6 września.