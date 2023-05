The Bear 2 – kiedy premiera kolejnego sezonu serialu Disney+?

Pierwszy sezon serialu pełen był wzlotów (rzadkich) i upadków (częstych), awantur, pyskówek, wzruszeń, szczerych rozmów i małych triumfów. Gdy Carmy odziedziczył po bracie chicagowski bar, nawet nie podejrzewał, jak blisko dna znajduje się rodzinny biznes. Tygodnie walki zarówno ze zbuntowanymi pracownikami i depresją, jak i z sypiącym się budynkiem, zostały nagrodzony w zaskakujący, zupełnie niespodziewany sposób. W zakończeniu pierwszego sezonu, w puszkach z pomidorami Carmy znalazł ukryte przez brata zwitki banknotów, które dla niego i reszty ekipy stanowiły przepustkę do lepszej przyszłości.

Optymistyczne zakończenie pierwszego sezonu może nieść nadzieję na poprawę losu bohaterów. Znając jednak barwne postacie zasiedlające The Bear, nic nie potoczy się tak, jak powinno.

Oficjalny opis serialu:

W drugim sezonie Carmen „Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) i Richard „Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) pracują nad przekształceniem swojej brudnej kanapki w miejsce na poziomie. Podczas gdy restauracja zostaje obdarta do samych kości, każdy członek załogi wyrusza we własną transformacyjną podróż, podczas której zmuszony zostaje do konfrontacji z przeszłością i zdecydowania, kim chce być w przyszłości.

Oczywiście okazuje się, że jedyną rzeczą trudniejszą niż prowadzenie restauracja jest otwarcie nowej, a zespół musi lawirować pomiędzy szaloną biurokracją, budowlańcami a kreatywną męką planowania menu.

Przemiana łączy się też z nowym podejściem do przyjmowanych gości. Cały personel jest zmuszony do zwarcia szeregów, a także przesuwania granic swoich umiejętności i relacji. Jednocześnie ekipa uczy się, co to znaczy służyć, zarówno gośc om, jak i sobie nawzajem.