The Book Of Boba Fett najgorszym serialem Disney Plus? Opinie fanów mogą zaskakiwać

The Book Of Boba Fett to najnowsza produkcja na platformie Disney Plus. Choć serial z uniwersum Star Wars cieszy się sporą popularnością, to opinie fanów na jego temat są coraz gorsze.

Wciąż czekamy na polską premierę Disney Plus. Zanim to jednak nastąpi, warto sprawdzić co w pierwszej kolejności warto obejrzeć na nowej platformie streamingowej. Według dotychczasowych ocen pewniakiem są tu seriale The Mandalorian, What If…? oraz Hawkeye. Jak na tym tle prezentuje się najnowsza opowieść w usłudze Disney'a - The Book Of Boba Fett. Okazuje się, że przeciętnie.

fot. Disney

The Book Of Boba Fett opowiada nam losy jednego z najsłynniejszych łowców nagród w uniwersum Star Wars. Boba Fett, bo o nim mowa, pojawiał się nie tylko w filmach kinowych, ale również w książkach, komiksach i grach wideo z tzw. "Expanded Universe", czyli wszystkich historii z Gwiezdnych Wojen, które nie pojawiły się w filmach. Jak się okazuje, Disney po raz kolejny pokazał, że nie do końca rozumie fenomen Star Wars i sympatyków tej marki, a ikoniczny bohater (patrz film Han Solo: Gwiezdne wojny – historie) to za mało, aby osiągnąć sukces. Według widzów i czytelników serwisu Rotten Tomatoes The Book Of Boba Fett zasługuje na średnią ocenę na poziomie 64%. Co ciekawe, według recenzentów najnowszy serial Disney Plus może liczyć na łączną notę na poziomie 90%.

Jeśli powyższe wartości zestawimy z ocenami pozostałych, największych produkcji Disney Plus, to okazuje się, że The Book Of Boba Fett jest najgorszym serialem platformy od dnia jej debiutu.

What If…? – 95% The Mandalorian Season 1 – 92% Hawkeye – 92% Loki – 91% The Mandalorian Season 2 – 90% WandaVision – 88% The Falcon and the Winter Soldier – 85% The Book of Boba Fett – 64%

Przepaść pomiędzy serialem z uniwersum Gwiezdnych Wojen, a przedostatnim - The Falcon and the Winter Soldier, dobitnie pokazuje, że The Book of Boba Fett nie wzbudził zachwytu widzów. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Fani są w tym wypadku dość zgodni i z ich opinii można wysnuć jeden wniosek - Disney wciąż nie zrozumiał Gwiezdnych Wojen, a takie perełki jak The Mandalorian czy "Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie", to wyjątki potwierdzające regułę.

fot: Disney

The Book of Boba Fett najczęściej obrywa za to, że główny bohater jest zbyt "przyjazny" i rozmowny. Co ciekawe, sam odtwórca głównej roli - Temeura Morrison, przyznał w jednym z ostatnich wywiadów, że jego postać mówi nieco za dużo i powinna być bardziej tajemnicza. Wreszcie, większość widzów jest zgodna, że The Book Of Boba Fett jest po prostu serialem niepotrzebnym bowiem jest już The Mandalorian - idealny obraz dla każdego fana SW.

Za nami trzy odcinki pierwszego sezonu The Book Of Boba Fett, zatem do końca pozostały jeszcze cztery epizody. Czy zmienią one postrzeganie serialu jako całości? Tego nie wiemy, choć spekuluje się, że ostatni odcinki mogą wstrząsnąć największymi sympatykami Gwiezdnych Wojen. Disney nie potwierdził również czy Boba Fett otrzyma kolejny sezon.

