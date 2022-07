The Boys 3 – finał sezonu na mrocznym zwiastunie. Będzie krew, śmierć i łzy

Finał 3 sezonu The Boys już w ten piątek, a my nie możemy się doczekać krwawego seansu. To, że będzie krwawy jest pewne, jeśli jednak macie jakieś wątpliwości, obejrzyjcie spot promujący 8 odcinek. Przekonajcie się, co zdarzy się w wielkim finale 3 sezonu The Boys.

fot. Amazon Studios