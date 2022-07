The Boys 3, odcinek 7 – streszczenie. Co łączy Homelandera i Soldier Boya?

Siódmy odcinek The Boys 3 okazał się bardziej zaskakujący niż słynny Herogasm! Podsumowujemy wydarzenia z odcinka "Świeczka na dobranoc" z 3 sezonu The Boys od Amazon Prime.

Spis treści

The Boys 3 – streszczenie odcinka 7

Po tym jak Starlight ujawniła, że za masakrą w domu TNT Twins stał Soldier Boy, Vought usiłuje zdyskredytować ją w oczach opinii publicznej.

Soldier Boy, Butcher i Hughie wyruszają na poszukiwanie kolejnego członka Odwetu – Mindstorma. Ukrywa się on w chacie w lesie – podczas wędrówki Butcher zostaje zaatakowany przez supka, który zamyka jego umysł w traumatycznych wspomnieniach z dzieciństwa. Soldier Boy twierdzi, że Billy'emu nie da się już pomóc i zmusza Hughiego do kontynuowania wędrówki.

W chacie supka Hughiemu udaje się przechytrzyć Soldier Boya i teleportować Mindostorma do miejsca, w którym został Butcher. Supek uwalnia Billy'ego z transu w zamian za pomoc w ucieczce. Nim jednak Hughie wypełnia obietnicę, odnajduje ich Soldier Boy, który zabija Mindstorma, ale wcześniej wyciąga od niego tajemniczą informację.

fot. Amazon Studios

Homelander odwiedza Maeve, zamknięta w podziemiach laboratorium. Ma zamiar spłodzić z nią dziecko przy pomocy metody in vitro.

Tymczasem Black Noir przy pomocy grupy animowanych zwierzaków przypomina sobie wydarzenie sprzed wielu lat. Okazuje się, że Soldier Boy znęcał się nad członkami Odwetu, a ci w porozumieniu z Vought postanowili go usunąć. Black Noir decyduje się wyjść z ukrycia i zmierzyć się z dawnym dowódcą supków.

Kimiko i Frenchie przychodzą do kryjówki MM i Starlight. Kimiko chce odzyskać moce i prosi superbohaterkę o przyniesienie trwałego V. Podczas wizyty w laboratorium Starlight odkrywa notatki o wysokiej toksyczności czasowego V, powodującego m.in. raka mózgu. Kontaktuje się z Butcherem i prosi go, by przekazał informacje Hughiemu. Billy jednak nie mówi chłopakowi prawdy.

Victoria Neumann proponuje Homelanderowi współpracę.

fot. Amazon Studios

Frenchie odkrywa, że trucizna, która obezwładnia Soldier Boya to nowiczok.

Deep namawia żonę na trójkąt z ośmiornicą, co powoduje kłótnię i rozstanie pary.

A-Train budzi się w szpitalu i dowiaduje, że przeszczepiono mu serce Blue Hawka.

MM dowiaduje się, że Todd zabrał jego córkę na wiec Homelandera i próbuje wytłumaczyć mu, jak niebezpieczny jest supek. Spotkanie kończy się awanturą.

Soldier Boy dzwoni do Homelandera i mówi mu, że jest on jego synem. Okazuje się, że Vought bez wiedzy Boya wykorzystało jego materiał genetyczny do stworzenia następcy.

Nasza opinia o odcinku

Najciekawszy odcinek sezonu. Okazało się, że przekucie 3 komiksowych Soldier Boyów w jednego było dobrym krokiem i przyczyniło się do stworzenia złożonej postaci i wieloelementowego wątku. Postawienie Soldier Boya i Homelandera w roli ojca i syna będzie zapewne miało szalone skutki, które odczujemy nie tylko w następnym odcinku, ale też w całym kolejnym sezonie. Trudno wyobrazić sobie sojusz obu szalonych supków, z drugiej strony rozwałka, którą mogliby urządzić w duecie, to nader kusząca wizja. Dodatkowe punkty dla odcinka za Homelandera dojącego krowę.

