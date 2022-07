The Boys 3, odcinek 8 – kto zginie? Co wydarzy się w finale? Szykujcie się na wojnę bohaterów

Finał 3 sezonu The Boys już w tym tygodniu! Czy czeka nas walka Homelandera i Soldier Boya? Kto wygra, a kto zginie? Sprawdźcie nasze przewidywania odnośnie 8 odcinka sezonu 3 The Boys. [SPOILERY]

Homelander i Soldier Boy połączą siły

Trudno sobie wyobrazić, by dwóch tak narcystycznych i szalonych supków zechciało na dłuższą metę ze sobą współpracować, ale nie jest wykluczone, że połączą siły choć na krótką chwilę. Homelander cierpi z powodu braku rodziny i niewykluczone, że wbrew wszelkiemu rozsądkowi będzie chciał nawiązać jakąś więź ze swoim (mimowolnym) ojcem. Soldier Boy pragnie zemsty na Vought, a Homelandera nieustannie kusi odrzucenie zahamowań i przejęcie władzy nad USA. Połączone siły obu supków mogłyby to zagwarantować, a przy okazji wywołać totalny chaos.

Homelander i Soldier Boy stoczą walkę

Mimo wszystko, wydaje się, że Homelander I Soldier Boy nie będą w stanie sprzymierzyć się na dłuższą metę. Obaj są totalnymi narcyzami i zapatrzonymi w siebie egoistami, nie znoszą konkurencji i nie uznają kompromisów. Po wykończeniu Odwetu Soldier Boy weźmie na cel samo Vought, co pewnie nie przypadnie do gustu Homelanderowi organicznie związanemu z korporacją. Co więcej, już samo pojawienie się Soldier Boya jest dla Vought zagrożeniem – na jaw wyszłyby nie tylko kłamstwa związane z jego śmiercią, ale również fakt, że jest odpowiedzialny za zabicie cywilów w Nowym Jorku.

Walka Soldier Boya i Homelandera wydaje się więc nieunikniona. Jej finał trudno przewidzieć, ze względu na wsparcie, które mogą uzyskać obaj superbohaterowie. Według naszych przewidywań siły mogą rozłożyć się w następujący sposób: Soldier Boy, Butcher, Hughie, Maeve i Victoria Neumann vs. Homelander, Starlight, Kimiko, wyposażeni w nowiczoka MM i Frenchie oraz Black Noir. Oczywiście możliwe są też zmiany stron – część walczących na pewno będzie chciała zabić zarówno Homelandera, jak i Soldier Boya.

Który z nich zostanie pokonany? Soldier Boy wydaje się słabszy od Homelandera i ewidentnie nie panuje nad mocami. Może zostać też odurzony nowiczokiem. Twórcy być może będą chcieli podarować Marvinowi zemstę na zabójcy rodziny. Homelander wydaje się mieć większe szanse w tym starciu, ale może już czas na nowego serialowego łotra? Kolejny sezon z Homelanderem może już nie mieć tej świeżości.

Homelander odnajdzie Ryana

W 7 odcinku 3 sezonu The Boys Victoria Neumann zaoferowała Homelanderowi sojusz. Na dobry początek wręczyła supkowi kartkę z informacją, która wyraźnie go zaskoczyła. Bardzo prawdopodobne, że Victorii udało się odkryć miejsce, w którym ukrywany jest Ryan.

Grace Mallory zostanie zabita

Jeśli Homelander rzeczywiście odnajdzie Ryana, Grace Mallory może stać się ofiarą furii supka. Wydaje się, że pułkownik spełniła już swoją rolę w serialu. Komiksowy pierwowzór postaci, czyli Greg Mallory, został zabity przez Butchera – oczywiście może się to wydarzyć również w serialu, jednak śmierć z rąk Homelandera wydaje się bardziej prawdopodobna. Możliwe jest też, że Mallory dołączy do starcia bohaterów i zostanie zabita przez Soldier Boya, z którym łączy ją szczera nienawiść.

Black Noir zostanie zabity

Małomówny supek to jeden z ostatnich członków Odwetu, odpowiedzialny w dodatku za plan pozbycia się Soldier Boya. Jest więc numerem jeden na liście śmierci supka, a co więcej postanowił doprowadzić do konfrontacji z dawnym dowódcą. Ich starcie najprawdopodobniej skończy się śmiercią Noira.

Kimiko i Frenchie zginą

Spójrzmy prawdzie w oczy: wątek francuskiego zabójcy i nieśmiertelnej suberbohaterki stał się w ostatnim sezonie cokolwiek przesłodzony. Być może nieprzypadkowo – możliwe, że twórcy szykują dla nas prawdziwą emocjonalną rzeźnię i w finale sezonu brutalnie rozbiją zakochaną parę. Zginąć może jedno z nich lub nawet oboje – ta historia wydaje się zbyt piękna, by miała długo trwać. W komiksach Kimiko i Frenchie zostają zabici przez Butchera; w serialu mogą zginąć podczas starcia supków, ale może też dopaść ich Mała Nina.

Hughie dowie się o kłamstwie Butchera

Niewiele potrzeba, by wydało się kłamstwo Butchera na temat tymczasowego V – wystarczy, że Hughie ponownie spotka się z Annie. Zarówno wiadomość o skutkach przyjmowania preparatu, jak i postępowanie Billy'ego będzie dla Hughiego szokiem i może stanowić podbudowę pod konflikt obu bohaterów w sezonie 4. W komiksie Hughie i Butcher wdają się w konflikt, który oczywiście kończy się krwawo; niewykluczone, że twórcy serialu zechcą pójść podobnym tropem.

Maeve zostanie zabita

W ostatnim czasie Maeve nie ma w serialu zbyt wiele do roboty. Poza dostarczeniem Billy'emu tymczasowego V, superbohaterka nie odgrywa większej roli. Wydaje się też dość zrezygnowana, choć z pewnością ma wystarczająco dużo siły, by spróbować zniszczyć Homelandera. W komiksie Maeve spotkał smutny koniec – zginęła z ręki Homelandera w obronie Starlight.

