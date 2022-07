The Boys 3, odcinek 8 – streszczenie. Czy finał spełnił oczekiwania?

Trzeci sezon The Boys zakończył się zapowiadanym starciem superbohaterów, jednak czy było ono tak emocjonujące, jak wszyscy się spodziewali? Zapraszamy na podsumowanie 8 odcinka The Boys 3.

The Boys 3 – streszczenie odcinka 8

Dzięki informacji uzyskanej od Victorii Neumann, Homelanderowi udaje się odnaleźć Ryana i odzyskać zaufanie chłopca. Tymczasem dzięki nagraniu Starlight zwolennicy Maeve dowiadują się, że została ona uwięziona przez przywódcę Siódemki. Ponieważ prokuratorka ma zamiar wkroczyć do siedziby Vought z nakazem przeszukania, Ashley i Deep próbują przetransportować Maeve w inne miejsce. Podczas podróży udaje się jej jednak uwolnić i dotrzeć do Chłopaków.

Black Noir powraca do siedziby Vought, by przygotować się do walki z Soldier Boyem. Przyznaje, że wiedział o tym, że Boy jest ojcem Homelandera. Supek zabija go w akcie zemsty za zatajenie tego faktu. Następnie podejmuje decyzję o sprzymierzeniu się z Victorią Neumann i każe Deepowi zabić Bishopa, kandydata na wiceprezydenta.

Butcher postanawia nie dopuścić do tego, by Hughie wziął kolejną dawkę tymczasowego V i w drodze do Nowego Jorku porzuca go na stacji benzynowej. Po Hughiego przyjeżdża Starlight i para wreszcie się godzi.

A-Train odwiedza okaleczonego przez Blue Hawka brata. Spotkanie kończy się jednak awanturą.

fot.Amazon Studios

Butcher i Soldier Boy rozmawiają o swoim dzieciństwie. Boy przyznaje, że dla swojego ojca był zawsze rozczarowaniem. Butcher przekonuje supka, by porzucił wszelkie sentymenty związane z Homelanderem. Do ich siedziby wdziera się Maeve, MM, Starlight, Hughie, Frenchie i Kimiko – chcą obezwładnić Soldier Boya nowiczokiem, ale w ostatniej chwili Maeve uznaje, że Homelander jest większym zagrożeniem i wyrzuca butelkę z gazem. Butcher zamyka swoich przeciwników w sejfie i wraz z Soldier Boyem i Maeve idzie do siedziby Vought, by rozprawić się z Homelanderem.

Po wydostaniu się z sejfu, bohaterowie podejmują decyzję, by mimo utraty nowiczoka jednak zaatakować Soldier Boya. Frenchie postanawia przygotować nową porcję gazu w laboratorium Vought.

Butcher, Soldier Boy i Maeve konfrontują się z Homelanderem, jednak ten przedstawia Boyowi Ryana, licząc, że mogą zostać rodziną. Jednak Soldier Boy uznaje, że Homelander jest rozczarowaniem i decyduje się go zabić. W ostatniej chwili Ryan przypala Boya laserem z oczu, ale zostaje przez niego znokautowany. Butcher nie pozwala Soldier Boyowi zabić Ryana i wywiązuje się między nimi walka. W tym czasie Maeve atakuje Homelandera i zostaje przez niego oślepiona.

fot. Amazon Studios

Hughie zwiększa moc prądu w pomieszczeniu, w którym toczy się walka, dzięki czemu Starlight udaje się zaczerpnąć dużą ilość energii i powalić Soldier Boya. Zaczyna on jednak generować strumień energii, który może wysadzić w powietrze cały budynek. Maeve wyskakuje z Boyem przez okno ratując całą grupę od śmierci.

Ryan odchodzi z Homelanderem. Butcher trafia do szpitala i dowiaduje się, że cierpi na zaawansowane stadium raka spowodowane przyjmowaniem czasowego V.

Okazuje się, że Maeve udało się przeżyć. Jednak ponieważ straciła swoje moce, wycofuje się z Siódemki i po kryjomu wyjeżdża ze swoją dziewczyną. Ashley pomaga ukryć ten fakt przed Homelanderem. Grace Mallory zamyka odurzonego nowiczokiem Soldier Boya w kapsule-więzieniu. MM opowiada swojej córce o tym, jak Soldier Boy zabił jego rodzinę. Żona Deepa postanawia zrobić karierę na własną rękę i wydaje książkę, w której zdradza jego tajemnice.

fot. Amazon Studios

Starlight ostatecznie odchodzi z Siódemki. Chłopaki dowiadują się, że Bishop, dotychczasowy kandydat na wiceprezydenta, utonął w swoim basenie – w jego miejsce ma kandydować Victoria Neumann. Chłopaki podejmują decyzję o wyeliminowaniu supki.

Homelander przychodzi z Ryanem na wiec swoich zwolenników. Któryś z kontrmanifestantów rzuca w chłopca puszką – Homelander ku uciesze tłumu i zadowoleniu swojego syna zabija mężczyznę laserem.

Nasza opinia o odcinku

Jak na finałowy odcinek, Rozpalony do białości, był pewnym rozczarowaniem. Samo starcie Homelandera i Soldier Boya było co prawda ciekawe – dobrze oglądało się konfrontację dwóch supków oraz ich wrogów i sojuszników. Świetnym pociągnięciem było połączenie Homelandera i Ryana. Z jednej strony po raz kolejny mieliśmy okazję przekonać się, jak beznadziejny jest Butcher jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, a z drugiej zobaczyliśmy bardziej ludzkie oblicze Homelandera. Z trzeciej strony, ostatnią sceną odcinka twórcy serialu mistrzowsko zasygnalizowali, jak mimo to niebezpieczny jest supek i jak toksyczny wpływ może mieć na Ryana.

Co w takim razie rozczarowało w 8 odcinki Boysów? Trudno nie zauważyć, że twórcy obeszli się z bohaterami bardzo łagodnie – wbrew wszelkim przewidywaniom sezon nie skończył się krwawą rzezią. Zginął tylko Black Noir, który mimo pewnego uroku, był jednak postacią poboczną. Z niezrozumiałego względu twórcy postanowili ocalić Maeve, uderzając jednocześnie w dość telenowelowe tony. W zakończeniu tego sezonu zdecydowanie zabrakło dramatu – niestety, widać, że twórcy są trochę za bardzo przywiązani do swoich bohaterów.

Główny wniosek z 3 sezonu The Boys? Antony Starr po prostu musi dostać w tym roku nagrodę Emmy – jego Homelander to jednak z najlepszych serialowych ról ostatnich lat.

