The Boys - Herogasm. Jeden z najbardziej kontrowersyjnych odcinków już jutro, co o nim wiemy?

Trzeci sezon The Boys już jutro wzbogaci się o kolejny odcinek - Herogasm. Będzie to jednak nie byle jaki epizod, tylko jeden z najbardziej kontrowersyjnych i obrazoburczych w historii. O co dokładnie chodzi?

The Boys - Herogasm. Co to jest?

Garth Ennis - twórca The Boys ("Chłopaki"), słynie z odważnych, nieszablonowych i (często) szalonych historii. Jednak i tak w jego twórczości wyróżnia się tom 5 serii komiksów o Chłopakach zatytułowany Herospazm (Herogasm). Opowiada on o wyjątkowym "festiwalu", przygotowanym specjalnie dla superbohaterów. Gdy większość ludzi myśli, że współcześni herosi są na ultra ważnej misji, od której zależą losy świata, ci oddają się licznym uciechom cielesnym (i nie tylko). W dużym uproszczeniu Herogasm to wielki festiwal rozpusty, wypełniony seksem, alkoholem, narkotykami i w zasadzie wszystkim czego tylko zapragną "supki".

Herogasm szokuje już na kartach komiksu, nic zatem dziwnego, że najbliższy odcinek serialu Amazonu wzbudza tak wiele emocji. Sami twórcy przyznają, że Herogasm to jedna z najodważniejszych rzeczy jaką robili w swoich karierach.

Aktorzy The Boys o Herogasm - "Tego się nie da odzobaczyć"

Twórcy serialu, jeszcze przed debiutem 3. sezony The Boys podkreślali, że odcinek "Herogasm" będzie wyjątkowo mocny. Ile było w tym przechwałek, a ile prawdy dowiemy się dopiero jutro, ale możliwe, że jest coś na rzeczy. Na Twiterze pojawił się skrócony zwiastun odcinka i jak dowiadujemy się z jego opisu jest to: "jedyny materiał, na którego pokazanie z wyprzedzeniem wyrazili zgodę prawnicy Amazona". Co więcej, krótki opis odcinka zdradza nam, że w Herogasm będziemy mieli do czynienia z ekstremalnym podejściem do tematy seksu.

Ten odcinek przedstawia gigantyczną orgię supków, penetrację w powietrzu, okaleczenia z użyciem dildo, ekstramocny lubrykant, fallusy w kształcie sopli i przekleństwa. Nie jest odpowiedni dla żadnej publiczności.

This is the only footage legal would approve to show ya ahead of time. #Herogasm pic.twitter.com/20A4BQW4BH — THE BOYS (@TheBoysTV) June 21, 2022

(fot. Amazon Prime)

To jednak nie wszystko, o swoich wrażeniach z pracy na planie przy okazji nagrywania Herogasm opowiedzieli również aktorzy. Antony Starr (The Homelander) ujawnił, że chciałby znaleźć sposób, aby "odzobaczyć" Herogasm i zapowiada, że finalną wersję odcinka będzie oglądał z przewijaniem

Wiem, że fani komiksów są bardzo zainteresowani, by to zobaczyć. Jestem pruderyjny, więc zamierzam to przewijać. Dla mnie "Herogasm" w jednym zdaniu to: "Jak do k**wy nędzy mam to "odzobaczyć"? - Antony Starr

Wtóruje mu Erin Moriarty, która wciela się w postać "Gwiezdnej" (Starlight):

Zdecydowanie was to zszokuje, może was podniecić, najprawdopodobniej was zaniepokoi i nie będziecie w stanie tego "odzobaczyć".

(fot. Amazon Prime)

Jeśli obawiacie się, że Herogasm może być zbyt mocny nawet dla was, to Eric Kripke - twórca serialu The Boys uspokaja, że najbliższy odcinek Chłopaków to nie tylko seks i szaleństwo. Za wielką orgią superbohaterów kryje się bowiem znacznie więcej i zarówno bohaterowie serialu, jak i widzowie będą mieli okazję odkryć - co dokładnie.

Choć tyle mówimy o tym całym szokowaniu i szaleństwie, myślę, że "Herogasm" działa nie dlatego, że jest wielką orgią superbohaterów, ale dlatego, że jest naprawdę zabawny. Działa poprzez konfrontacje, które mają miejsce, emocje, dziwność, miłosne cierpienie i patos. Te postacie, o których myśleliście, że zawsze będą razem, rozchodzą się, a inne postacie się schodzą – i to była duża szansa, ściągnąć i zderzyć ze sobą niemal wszystkie nasze postacie - Eric Kripke.

Śmiało możemy zatem założyć, że jutro czeka nas "wyjątkowy" seans z serialem The Boys na Amazon Prime.

