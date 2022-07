The Boys, Squid Game i inni, czyli antykapitalizm na sprzedaż

Na przestrzeni ostatnich kilku lat urosły w siłę seriale z założenia wywrotowe, podważające status quo. Trzeci sezon "The Boys" właśnie wystartował, na horyzoncie widać już koreańską wersję "Domu z papieru", a kolejne sezony "Squid Game" i "Sukcesji" są w drodze na platformy streamingowe. Wygląda na to, że "antysystemowe" seriale na dobre rozgościły się w naszej popkulturze.

Spis treści

W pierwszym odcinku trzeciego sezonu The Boys (produkowanego przez Amazon Studios) Billy Butcher scrolluje smartfona w poszukiwaniu prezentu dla synka żony. Uwagę zwraca używana przez bohatera aplikacja – jest to bowiem apka samego Amazona, opatrzona dobrze widocznym, żółtym logotypem. Nie byłoby w tym nic dziwnego – lokowanie produktów jest w filmowo-serialowym świecie chlebem powszednim, czy nam się to podoba, czy nie. A jednak antykapitalistyczny charakter Boysów sprawia, że ten krótki reklamowy wtręt nabiera innego znaczenia. Jest niczym środkowy palec pokazany tym, którzy z ekscytacją śledzą walki na śmierć i życie w Squid Game, wraz z Profesorem nucą partyzanckie Bella Ciao czy podziwiają przenikliwość, z jaką The Boys demaskuje mechanizmy rządzące współczesnym światem. Słowem: jest kpiną z antykapitalistycznego wydźwięku popularnych seriali.

Igrzyska śmierci

The Boys, czyli Chłopaki, to jeden z flagowych seriali Amazona, oparty na komiksie Gartha Ennisa i Daricka Robertsona. Produkcja przedstawia świat, w którym superbohaterowie istnieją naprawdę… i bardzo daleko im do filantropijnego Iron Mana czy innego Kapitana Ameryki. Niezwykłe moce gwarantują im status celebrytów, jednak pieniądze i sława w połączeniu z nadludzkimi zdolnościami tworzą dosłownie wybuchowy koktajl. Mówiąc delikatnie, przy ekscesach tych superbohaterów, odloty Johnny’ego Deppa i Amber Heard to niewinne zabawy.

Choć jak twierdzą niektórzy, serial to jedynie blade odbicie komiksowego pierwowzoru, Amazon wylansował The Boys jako opowieść brutalną, bezkompromisową i przekraczającą granice dobrego smaku. I rzeczywiście, odcinek bez wybuchających ludzi ochlapujących otoczenie krwawą papką, to odcinek stracony. Dodajmy do tego malownicze wiązanki przekleństw i przedziwne seksualne fetysze, a dostaniemy odpowiedź na pytanie, czemu serial cieszy się taką popularnością w popkulturze opanowanej przez familijnych bohaterów Marvela i DC.

The Boys, fot. Amazon Studios

Jednak The Boys oferują widzom coś więcej, niż prosty festiwal przemocy i seksu (którego widzowie zresztą nie uświadczą w hiperpoprawnym mainstreamowym kinie). O atrakcyjności serialu w największym stopniu przesądza jego rebeliancki charakter – beka z kapitalizmu, obnażająca mechanizmy działania korporacji i polityków, wszechobecne utowarowienie i oportunistyczną popkulturę. Skąpana w gęstym sosie czarnego humoru krytyka systemu ma w sobie urok, któremu ciężko się oprzeć. I dlatego niełatwo zauważyć, że The Boys jest elementem tego, z czym tak zapalczywie walczy.

Dyskretny urok rebelii

Pod wpływem krwistej opowieści zjadliwie punktującej absurdy współczesnego świata, łatwo zapomnieć, kim są twórcy serialowego The Boys. Amazon to korporacja-gigant, a Jeff Bezos cieszy się opinią jednego najbogatszych ludzi na Ziemi. Od momentu swojego powstania firma zdążyła dorobić się pokaźnego bagażu wątpliwych praktyk, w tym drastycznego łamania praw pracowniczych, nieuczciwej konkurencji, zanieczyszczania środowiska czy przejmowania opiniotwórczych gazet (np. The Washington Post). Całkiem sporo, jak na twórcę serialu piętnującego grzechy kapitalizmu, prawda?

Gdy unurzana w nieetycznych praktykach korporacja używa swojego serialu o nieetycznej korporacji do promowania własnej aplikacji, można odnieść wrażenie zstąpienia na głębszy poziom kapitalistycznej incepcji. Scenę z apką Amazona można oczywiście potraktować jako kolejny żarcik twórców – można też uznać za zwykłą bezczelność handlowego giganta, który doskonale wie, że nie musi kryć się ze swoimi intencjami.

The Boys, fot. Amazon Studios

The Boys nie są oczywiście osamotnieni, nurt tego typu produkcji w ostatnich latach nabiera bowiem rozpędu. Prym wiedzie rzecz jasna Squid Game, krwawy koreański przebój, który w ciągu kilkunastu dni od premiery doczekał się ponad 111 milionów odtworzeń (według danych Netflixa). Są i inne podobne w wymowie seriale: Sukcesja, Dom z papieru, Rozdzielenie, Biały lotos czy animowane Arcane chętnie sięgają po wątki społecznej niesprawiedliwości, wszechwładnych korporacji, walki z opresyjnym systemem tworzonym przez splątane macki polityki, wielkiego biznesu, mediów i popkultury. Większość wspomnianych produkcji to prawdziwe hity platform streamingowych, bijące rekordy oglądalności.

Antykapitalizm jest więc modny – na naszych oczach ze skrajnej postawy przemienił się w atrakcyjny temat, będący w stanie przyciągnąć do serwisów VOD miliony widzów. W teorii skok zainteresowania produkcjami nawiązującymi do społeczno-gospodarczej tematyki powinien być zjawiskiem pozytywnym. Czy nie świadczy to o tym, że my, widzowie próbujemy odkryć przyczyny niepokojących zjawisk i zrozumieć mechanizmy systemu, w którym żyjemy? Czyż nie doświadczamy właśnie edukacyjnego potencjału rozrywki?

Welcome to the machine

Do pewnego stopnia tak. Squid Game rozkłada na czynniki pierwsze zasady funkcjonowania kapitalistycznego społeczeństwa. Sklejona z klisz fabuła, galeria stereotypowych postaci i dość banalna symbolika tworzy przejrzysty krajobraz, w którym wszystkie diagnozy są przystępne i atrakcyjnie podane. Nietrudno przy tym zidentyfikować się z Gi-hunem – everymanem biorącym udział w rozgrywce, w której w najlepszym razie może wygrać fortunę, w najgorszym – zostać brutalnie zamordowany. Squid Game bez ogródek rozprawia się z mitami wolnej woli, równych szans i budującej konkurencji. Znikają one bezpowrotnie pod plamami krwi i piętrzącymi się zwłokami bohaterów. Gra jest bowiem ustawiona, udział w niej nie ma nic wspólnego z wolnym wyborem, a najsłabsi skazani są na pożarcie.

Edukacyjny i emancypacyjny potencjał tej historii teoretycznie jest więc spory. Z drugiej strony antykapitalistyczne seriale tworzone przez wielkie kapitalistyczne podmioty mają w sobie wiarygodność masowo produkowanych koszulek z Che Guevarą. Trudno uwierzyć, że Amazonowi, Apple, Netflixowi czy HBO może poważnie zależeć na zrywaniu masek kapitalizmu i obnażaniu systemowych wypaczeń. Chętnie za to sprzedadzą nam nasze własne poczucie niesprawiedliwości, rozczarowanie i wkurw, opakowane we wciągające historie, przyprawione gore i “łamiącą tabu” erotyką.

Squid Game, fot. Netflix

W serialu Rozdzielenie od Apple TV jest scena, w której znękani pracownicy korporacji Lumon, wędrując labiryntem jednakowych, białych korytarzy docierają do nieznanego im dotąd działu. Odkrycie tajemniczego departamentu w mniemaniu Marka i Helly urasta do rangi wywrotowej działalności, która może pomóc podważyć wszechwładzę firmy. Gdy dumni z siebie buntownicy wracają do pracy, okazuje się, że cały czas byli podglądani za pomocą monitoringu przez swoją szefową i pracownika ochrony. “Ile jeszcze pozwolisz im odkryć?” pyta Milchick. “Najpewniejszy sposób na okiełznanie więźnia to przekonanie go, że jest wolny”, odpowiada pani Cobel.

Uderzające jest podobieństwo tej sceny do metod działania platform produkujących seriale. "Odsłanianie mechanizmów systemu" sprawia tu raczej wrażenie wentyla bezpieczeństwa. Reakcje i pragnienia odbiorców można śledzić zaś przy pomocy algorytmów. Jedną z najgenialniejszych strategii kapitalizmu jest przecież zdolność do przejmowania wywrotowych elementów i przetwarzania do formy niegroźnej dla systemu, a atrakcyjnej dla konsumenta. W ten sposób zjawiska, idee czy skrajne emocje egzystujące na marginesie zostają wchłonięte do systemowego wnętrza i spacyfikowane. Co więcej, klienci chętnie zapłacą, by mieć z nimi kontakt i doświadczyć namiastki czegoś, co pozwoli im na chwilę uwierzyć, że nie są trybikami w maszynie.

Rozdzielenie, fot. Apple TV

Oczywiście, nie znaczy to, że seriale i filmy grające na antykapitalistyczną nutę, są złem wcielonym. Zwykle to dobra rozrywka, a niektóre ze wspomnianych produkcji to ambitne projekty artystyczne (nie odmówię sobie tej przyjemności i znów wspomnę o Sukcesji i Rozdzieleniu – przykładach scenariuszowej, aktorskiej i narracyjnej wirtuozerii, o której Squid Game czy Dom z papieru mogą tylko pomarzyć). Siłą rzeczy do ich realizacji potrzebne są pieniądze, a te mają tylko duże podmioty – do stworzenia filmu i serialu potrzebne jest przecież gigantyczne zaplecze finansowe i technologiczne. Może więc nie ma na co narzekać? Może wątpliwe praktyki korporacji i prosta monetyzacja naszych emocji jest czymś, z czym po prostu należy się pogodzić?

Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Jako fanka kina i seriali, chcę oglądać jak najwięcej i jak najambitniejszych produkcji. Jednocześnie jest coś smutnego w łatwości, z jaką my, widzowie raz za razem dajemy się nabrać na “antysystemowość" i "autentyczność" popkulturowych produktów. Dzika horda gadżetów, która zdążyła wypączkować wokół Squid Game nie pozostawia złudzeń – nikt tu nie chce przeprowadzać żadnych rewolucji, wystarczy dobrze na antykapitalizmie zarobić.

