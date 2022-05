"The Boys" – nadchodzi spin-off serialu Amazona! W obsadzie syn Arnolda Schwarzeneggera

Premiera trzeciego sezonu serialu "The Boys" zbliża się wielkimi krokami, a Amazon pracuje już nad spin-offem serii. Do obsady dołączają kolejne osoby, a my zebraliśmy najważniejsze informacje o projekcie.

Spis treści

"The Boys" – niezatytułowany spin-off

Niepoprawny serial o grupie mścicieli i ich obdarzonych supermocami wrogach to jedna z flagowych produkcji Amazon Studios. Nic więc dziwnego, że walcząca o pozycję na rynku platforma postanowiła rozwinąć uniwersum oparte na koncepcji złych superbohaterów. O planowanym spin-offie "The Boys" włodarze Amazona poinformowali we wrześniu 2020 roku.

W oficjalnym opisie serialu możemy przeczytać:

Niezatytułowany Spinoff "The Boys", osadzony w realiach jedynego amerykańskiego college'u dla młodych superbohaterów (prowadzonego przez Vought International), to zuchwała seria spod znaku R, która śledzi życie nabuzowanych, rywalizujących Supków. Określają oni swoje fizyczne, seksualne i moralne granice, rywalizując o najlepsze kontrakty w najlepszych miastach. To trochę opowieść studencka, a trochę Igrzyska Śmierci – z klimatem, satyrą i sprośnością typową dla "The Boys".

Wedle słów Erica Kripke w serialu ma pojawić się drużyna o nazwie G-Men – grupa superbohaterów stworzonych jako parodia X-Men.

Na showrunnerki serii wybrano Michele Fazekas i Tarę Butters, które jednocześnie pełnią rolę producentek wykonawczych. W producenckich zadaniach wspomaga je m.in. Eric Kripke i Seth Rogen, scenarzysta Zak Schwartz oraz twórcy oryginalnego komiksu, czyli Garth Ennis i Darick Robertson.

Spin-off "The Boys" – obsada

Na początku prac serial napotkała spore problemy produkcyjne – z nie do końca wyjaśnionych powodów projekt opuścili Reina Hardesty, Aimee Carrero i Shane Paul McGhie.

W potwierdzonej obsadzie na ten moment znajduje się London Thor (zastępująca Reinę Hardesty), Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Asa Germann, Lizze Broadway, Maddie Phillips, Derek Luh i Shelley Conn.

W ostatnim czasie do produkcji dołączył też Patrick Schwarzenegger (Schody), który ma zagrać Golden Boya – superbohatera obdarzonego termonuklearnymi mocami, typowanego na kolejną gwiazdę korporacji Vought. Zajawkę postaci możecie zobaczyć w pastiszowym programie newsowym Seven on 7 by Vought News Network.

Sean Patrick Thomas (Tragedia Makbeta) wcieli się z kolei w postać Polarity – jednego z najbardziej utalentowanych superbohaterów w college'u. Z jednej strony zarozumiały, obdarzony ciętym dowcipem i oszałamiającym uśmiechem – z drugiej, chłopak z zasadami i "sercem prawdziwego superbohatera".

Marco Pigossi (Niewidzialne miasto) zagra zaś Dr. Cardosa.

Data premiery spin-offa pozostaje nieznana. The Boys na platformie Amazon Prime pojawią się zaś 3 czerwca 2022 roku. W oczekiwaniu na serial można obejrzeć animowaną antologię The Boys Presents: Diabolical – serię slapstickowych makabresek poszerzających uniwersum Boysów.