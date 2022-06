The Boys sezon 3. Streszczenie odcinków – co trzeba wiedzieć?

Za chwilę na platformie Amazon Prime pojawi się nowy odcinek The Boys 3, a my przypominamy, co do tej pory wydarzyło się w trzecim sezonie. Co planuje Butcher? Co zdarzyło się w Nikaragui? Kim jest Soldier Boy i Mała Nina? Zajrzyjcie do naszego podsumowania odcinków. [SPOILERY]

fot. Amazon Studios