The Boys, sezon 3 - co wiemy o kontynuacji serialu? [23.05.2022]

The Boys

Tytuł serialu - The Boys

- The Boys Twórca - Eric Kripke, Evan Goldberg

- Eric Kripke, Evan Goldberg Liczba sezonów - 2

- 2 Liczba odcinków - 16

- 16 Czas emisji - 2019 -

- 2019 - Gatunek - Dramat, Akcja, Sci-Fi

- Dramat, Akcja, Sci-Fi Kraj produkcji - USA

- USA Obsada - Antony Starr, Erin Moriarty, Jack Quaid, Karl Urban, Dominique McElligott, Chace Crawford, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Tomer Capon, Karen Fukuhara, NAthan Mitchell

The Boys przedstawia superbohaterów w nieco innym świetle, niż zdążyliśmy się przez lata przyzwyczaić. Są to zepsuci przez sławę i pieniądze celebryci, którym wiele błędów i przestępstw uchodzi na sucho przez sprawne działania sztabu marketingowców i PR-owców. Grupa mężczyzn postanawia zemścić się na superbohaterach, przez których doznali krzywdy. W trakcie swojej "krucjaty" odkrywają wiele mrocznych tajemnic sławnych bohaterów.

Drugi sezon zakończył się chwilowym zawieszeniem broni pomiędzy The Boys i Siódemką. Spokój nie będzie jednak trwał długo, ponieważ do akcji wkroczy kolejna grupa - Payback. Jest to drużyna superbohaterów, która wielką sławę zyskała już w trakcie trwania II wojny światowej. Na jej czele stanie Soldier Boy, w którego rolę wcieli się Jensen Ackles. "Bohater" jest swoistą parodią Kapitana Ameryki.

Antony Starr w rozmowie z TVLine tak wypowiedział się na temat 3 sezonu The Boys.

To mój ulubiony sezon z wielu powodów, o których nie mogę opowiedzieć. (...) to wspaniałe uczucie w trzecim sezonie nadal być zaskakiwanym oraz podekscytowanym za każdym razem, gdy przewracasz stronę scenariusza. Mogę tylko powiedzieć, że naprawdę wierze, że fani oszaleją oglądając 3 sezon.

The Boys, 3 sezon - kiedy premiera/gdzie obejrzeć?

Premiera pierwszego odcinka 3 sezonu The Boys będzie miała miejsce 3 czerwca tego roku. Kolejne epizody będą pojawiać się co tydzień w piątki. Wszystkie odcinki będzie można w Polsce obejrzeć na platformie Amazon Prime Video.

The Boys, 3 sezon - kto dołączy do obsady?

W 3 sezonie The Boys zobaczymy wiele znanych twarzy. Ponownie na ekranach zagoszczą m.in. Antony Starr, Erin Moriarty, Karl Urban, Jack Quaid, Dominique McElligott czy Jessie T. Usher.

Pojawią się także nowe nazwiska w obsadzie. Twórcy potwierdzili m.in. że w roli Soldier Boya zobaczymy Jensena Acklesa. Mogliśmy go oglądać np. w roli Deana Winchestera w świetnym serialu Supernatural, który także dostępny w jest w polskim Amazon Prime Video. Poza Acklesem w The Boys pojawią się także Sean Patrick Flanery (Gunpowder), Nick Wechslera (Blue Hawk), Larie Holden (Crimson Countess), Miles Gaston Villanueva (Supersonic), Kristen Booth i Jack Doolan (rodzeństwo TNT), Frances Turner (Monique).

The Boys, 3 sezon - kontrowersje

Jeden z odcinków 3 sezonu zatytułowany jest Herogasm. Komiks o tym samym tytule wzbudził wiele kontrowersji. Opowiadał m.in. o orgii superbohaterów, która trwała przez tydzień. Opinia publiczna myślała, że w tym czasie "obrońcy ludzkości" są na ważnej i niebezpiecznej misji. Eric Kripke potwierdził, że podobny odcinek wejdzie do 3 sezonu, a jego reakcja może świadczyć o tym że będzie on dość mocny.

The Boys, 3 sezon na nowym zwiastunie [Aktualizacja 14.03.2022]

Amazon opublikował nowy zwiastun 3 sezonu The Boys. W materiale nie usłyszymy głosu bohaterów, jednak zobaczymy dość brutalne sceny, które mogą potwierdzać słowa showrunnera, który zapowiadał, że nadchodząca seria będzie jeszcze bardziej szalona niż poprzednie.

Oficjalny opis 3 sezonu The Boys

Twórcy opublikowali oficjalny opis 3 sezonu The Boys. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, kiedy rozpocznie się akcja serialu.

To był rok spokoju. Homelander jest przyciszony. Butcher pracuje dla rządu, a nadzoruje go Hughie. Ale ich obu świerzbi, żeby zamienić ten spokój i ciszę w krew i kości. Więc kiedy The Boys dowiadują się o istnieniu tajemniczej broni przeciwko supkom, idą na zderzenie z Siódemką, rozpoczynając wojnę i ścigając legendę pierwszego superbohatera: Soldier Boya.

Soldier Boy na nowym zdjęciu [29.04.2022]

Twórcy The Boys udostępnili nowe zdjęcie przedstawiające Soldier Boya. Jest to nowy supek, który pojawi się w 3 sezonie produkcji. W jego rolę wcieli się Jensen Ackles, którego możemy znać m.in. z serialu Supernatural.

The Boys 3 - pełny zwiastun

Do premiery pozostało już tylko kilkanaście dni. Amazon opublikował pełny zwiastun 3 sezonu The Boys. Fani, którzy oczekiwali krwawej jazdy bez trzymanki na pewno będą zadowoleni. Cały materiał możecie zobaczyć poniżej.

Aktorzy potwierdzają brutalność 3 sezonu

W rozmowie z serwisem Vanity Fair, aktorzy biorący udział w zdjęciach do 3 sezonu The Boys potwierdzili, że nadchodzące odcinki będą niezwykle brutalne.

Jensen Ackles:

Myślę, że sam "Herogasm" jest czymś, na co wielu ludzi z niecierpliwością oczekuje. (...) Nawet reżyser mówił, że sam już nie wie, co kręci. Nasza ekipa wyglądała na straumatyzowaną. Nie da się tego wyrzucić z pamięci.

Karl Urban:

W każdym odcinku jest coś szokującego i uwierzcie mi, że w tym sezonie są w tym serialu rzeczy, których nigdy nie zdołacie wyrzucić z głowy. (...) Wiesz, w trzecim odcinku skończyła się sztuczna krew w dziale charakteryzacji – odcinek trzeci z ośmiu, a nam skończyła się krew...

Chace Crawford o widzach:

Boję się, co z nimi będzie, kiedy zobaczą niektóre z tych rzeczy.

Świt Siódemki - akcja promocyjna The Boys

Twórcy The Boys pokazali już niejednokrotnie, że mają swój własny styl zarówno w produkcji serialu jak i akcjach marketingowych. Aktualnie serial jest promowany zwiastunem do filmu Świt Siódemki, czyli fikcyjnego filmu, który kręcony jest w świecie serialu. Jest to jawne nawiązanie do Świtu Sprawiedliwości z uniwersum DC. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun.

Powstała nawet specjalna strona internetowa, plakat a także wywiady z twórcami. Podobno w przygotowaniu jest wersja reżyserska, która pierwotnie trwała 23 godziny, jednak udało się ją skrócić do 9.

