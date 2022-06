The Boys, sezon 4 - kiedy premiera? Wszystko, co wiemy o kontynuacji serialu

Zbieramy w jednym miejscu wszystkie najważniejsze informacje, jakie są dostępne na temat 4 sezonu serialu The Boys.

Spis treści

The Boys

Tytuł serialu - The Boys

- The Boys Twórca - Eric Kripke, Evan Goldberg

- Eric Kripke, Evan Goldberg Liczba sezonów - 3

- 3 Liczba odcinków - 20

- 20 Czas emisji - 2019 -

- 2019 - Gatunek - Dramat, Akcja, Sci-Fi

- Dramat, Akcja, Sci-Fi Kraj produkcji - USA

- USA Obsada - Antony Starr, Erin Moriarty, Jack Quaid, Karl Urban, Dominique McElligott, Chace Crawford, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell

Trzeci sezon The Boys zadebiutował na platformie Amazon Prime Video 3 czerwca. W tej chwili na platformie dostępne są 4 odcinki. Serial może pochwalić się bardzo dobrym przyjęciem ze strony widzów. Okazuje się, że najnowszy sezon zanotował wzrost oglądalności w stosunku do poprzednich odsłon o 17 %. Zaledwie tydzień po premierze pierwszych odcinków trzeciej serii Amazon oficjalnie potwierdził, że powstanie 4 część historii. W tym miejscu zbieramy wszystkie najważniejsze informacje na temat produkcji.

The Boys, sezon 4 - data premiery

Nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery 4 sezonu The Boys. Z wypowiedzi Karla Urbana wiemy jednak, że serial ma być kręcony do końca 2022 roku. Oznacza to, że do premiery może minąć jeszcze ponad rok.

The Boys, sezon 4 - fabuła

W tym momencie trzeci sezon wciąż trwa. Premiera ostatniego odcinka zaplanowana jest na 8 lipca. W zależności od tego, co zobaczymy w kolejnych epizodach, wtedy będziemy mogli powiedzieć nieco więcej na temat wydarzeń, jakie mogą rozgrywać się w 4 sezonie.

The Boys, sezon 4 - obsada

Podobnie jak z fabułą, do końca 3 sezonu nie możemy w 100 % potwierdzić, kto wystąpi w 4 części serialu. Z przebiegu wcześniejszych sezonów możemy spodziewać się tego, że nie wszyscy bohaterowie przeżyją i pojawią się w kolejnej odsłonie. Jeśli jednak wszystko skończy się dobrze (oczywiście dla samych bohaterów), za kilkanaście miesięcy będziemy mogli ponownie na naszych ekranach zobaczyć m.in. następujących bohaterów:

Anthony Starr jako Homelander

jako Homelander Karl Urban jako Billy Butcher

jako Billy Butcher Erin Moriarty jako Annie January

jako Annie January Jensen Ackles jako Soldier Boy

jako Soldier Boy Jack Quaid jako Hughie Campbell

jako Hughie Campbell Chase Crawford jako The Deep

Eric Kripke w jednym z wywiadów powiedział, że bardzo by chciał w The Boys zobaczyć Jareda Padaleckiego, czyli serialowego Seana z Supernatural. Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że w tym samym serialu, w roli brata Seana grał Jensen Ackles - Soldier Boy (w Seupernatural Dean Winchester). Jared jest jednak aktualnie bardzo zapracowany i nie wiadomo, jak wyglądają kulisy jego angażu w The Boys.