The Boys, sezon 4 - premiera, obsada, fabuła? Wszystko, co wiemy o kontynuacji serialu

Zbieramy w jednym miejscu wszystkie najważniejsze informacje, jakie są dostępne na temat 4 sezonu serialu The Boys.

Spis treści

The Boys

Tytuł serialu - The Boys

- The Boys Twórca - Eric Kripke, Evan Goldberg

- Eric Kripke, Evan Goldberg Liczba sezonów - 3

- 3 Liczba odcinków - 20

- 20 Czas emisji - 2019 -

- 2019 - Gatunek - Dramat, Akcja, Sci-Fi

- Dramat, Akcja, Sci-Fi Kraj produkcji - USA

- USA Obsada - Antony Starr, Erin Moriarty, Jack Quaid, Karl Urban, Dominique McElligott, Chace Crawford, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell

Trzeci sezon The Boys zadebiutował na platformie Amazon Prime Video 3 czerwca. W tej chwili na platformie dostępne są już wszystkie odcinki. Serial może pochwalić się bardzo dobrym przyjęciem ze strony widzów. Okazuje się, że najnowszy sezon zanotował wzrost oglądalności w stosunku do poprzednich odsłon o 17 %. Zaledwie tydzień po premierze pierwszych odcinków trzeciej serii Amazon oficjalnie potwierdził, że powstanie 4 część historii. W tym miejscu zbieramy wszystkie najważniejsze informacje na temat produkcji.

The Boys, sezon 4 - data premiery

Nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery 4 sezonu The Boys. Z wypowiedzi Karla Urbana wiemy jednak, że serial ma być kręcony do końca 2022 roku. Oznacza to, że do premiery może minąć jeszcze ponad rok. 4 sezon The Boys może zadebiutować w drugiej połowie 2023 roku. Spodziewajmy się jednak końcówki roku.

Zobacz również:

The Boys, sezon 4 - fabuła

4 sezon The Boys zdaje się być bardzo podobnym do tego, co mogliśmy zobaczyć w 3 części. Siódemka zapewne będzie szukać nowych rekrutów, po tym, jak kilku członków opuściło ich szeregi. Tytułowi The Boys będą chcieli ostatecznie rozprawić się z Homelanderem. Co więcej, mając na uwadze chorobę Billy'ego Butchera (oraz informację, że pozostało mu około 18 miesięcy życia), cała akcja i chęć zniszczenia naczelnego supka może przybrać tempa. Ten z kolei może być dodatkowo chroniony dzięki objęciu władzy przez Victorię Neuman.

The Boys, sezon 4 - obsada

Możemy się spodziewać, że praktycznie wszyscy bohaterowie The Boys wrócą w 4 sezonie. Te postacie prawie na pewno zobaczymy na ekranie w kolejnej części.

Karl Urban jako Billy Butcher

jako Billy Butcher Jack Quaid jako Hughie

jako Hughie Erin Moriarty jako Annie January (wcześniej Starlight)

jako Annie January (wcześniej Starlight) Antony Starr jako Homelander

jako Homelander Laz Alonso jako Mother's Milk

jako Mother's Milk Tomer Capone jako Frenchie

jako Frenchie Karen Fukuhara jako Kimiko

jako Kimiko Chace Crawford jako The Deep

jako The Deep Jessie T. Usher jako A-Train

jako A-Train Colby Minifie jako Ashley Barrett

jako Ashley Barrett Claudia Doumit jako Victoria Neuman

jako Victoria Neuman Giancarlo Esposito jako Stan Edgar

jako Stan Edgar Cameron Crovetti jako Ryan

jako Ryan Laila Robins jako Grace Mallory

jako Grace Mallory Jim Beaver jako Robert Singer aka Dakota Bob

Eric Kripke w jednym z wywiadów powiedział, że bardzo by chciał w The Boys zobaczyć Jareda Padaleckiego, czyli serialowego Seana z Supernatural. Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że w tym samym serialu, w roli brata Seana grał Jensen Ackles - Soldier Boy (w Seupernatural Dean Winchester). Jared jest jednak aktualnie bardzo zapracowany i nie wiadomo, jak wyglądają kulisy jego angażu w The Boys.

Ekipa The Boys wraca na plan [1.07.2022]

Karl Urban, czyli serialowy Butcher w jednym z wywiadów powiedział, że ekipa wraca na plan 22 sierpnia, aby rozpocząć prace nad 4 sezonem The Boys. Co ciekawe, aktor nie widział jeszcze scenariusza i nie wie, co wydarzy się w nadchodzącym sezonie.

Przypomnijmy, że Amazon potwierdził stworzenie4 sezonu The Boys już na początku czerwca.

We're comin' back for Season 4. Til then here's a lil' fourshadowing. pic.twitter.com/5JeKSOvJMb — THE BOYS (@TheBoysTV) June 10, 2022