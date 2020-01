The Bridge - niezwykła łamigłówka za darmo w Epic Games Store!

Znasz określenie "architektura Eschera"? To taka architektura, która nie jest możliwa do zrealizowania w prawdziwym świecie. Ale w grze The Bridge możesz zobaczyć ją w praktyce - i używać dla swoich celów.

The Bridge to logiczna łamigłówka, która ukazała się 22 lutego 2013 roku. Mino upływu niemal 9 lat, nic nie straciła na grywalności. Na gracza czeka 48 poziomów, na których musi tak manewrować planszą, aby znaleźć wyjście. Choć gra początkowo wygląda na łatwą, szybko wciąga nas w wir trików, iluzji i wymusza konieczność stosowania wirów zakrzywiających czasoprzestrzeń. Nie należy obawiać się eksperymentów - dzięki cofaniu czasu można wrócić do momentu przed popełnieniem błędu. Samo Epic Games Store określa tę pozycję ciekawym zdaniem: "To tak, jakby Escher spotkał się z Isaakiem Newtonem." I patrząc na poniższy gameplay, nie sposób się z tym nie zgodzić.

The Bridge będzie dostępne przez tydzień, do 30 stycznia. Możesz dodać tę pozycję do swojej biblioteki na tej stronie. I warto to zrobić, a po jej ukończeniu - co z pewnością zajmie kilkanaście godzin - spróbować ponownie, ponieważ pierwsze przejście aktywuje możliwość dotarcia do alternatywnego zakończenia! A wymagania są tak niskie, że gra będzie płynnie działać nawet na wiekowej maszynie: Windows XP lub wyższy system, procesor 1,0 GHz, 512 MB RAM, 400 MB miejsca na dysku i karta graficzna z obsługą DirectX 9.0c. Warto pochwalić Epic Games, że stawia nie tylko na nowe tytułu, ale przypomina również perełki sprzed paru lat. Jeśli będzie Ci mało, mamy podobną grę w naszej bazie - jednak patrzysz w niej na otoczenie z perspektywy pierwszej osoby. Ta gra to Fragments of Euclid i jest równie smacznym kąskiem dla miłośników myślenia..

A już za tydzień w Epic Store... Farming Simulator 19!