The Callisto Protocol - premiera, wymagania, zwiastun. Sprawdź, co wiemy o horrorze od twórców Dead Space

The Callisto Protocol to survival horror w klimacie science-fiction od twórców pierwszej części Dead Space. Zbieramy w jednym miejscu wszystkie najważniejsze informacje.

The Callisto Protocol to gra tworzona przez Striking Distance Studios. Zostało ono założone przez Glena Schofielda, czyli "ojca" pierwszej części Dead Space. W jednym miejscu zbieramy wszystkie najważniejsze informacje na temat gry.

The Callisto Protocol - data premiery i platformy

The Callisto Protocol zadebiutuje na rynku 2 grudnia tego roku. Gra będzie dostępna na konsolach Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 i PS5. Co więcej, zagramy w polskiej wersji językowej (napisy).

The Callisto Protocol - fabuła

Akcja gry The Callisto Protocol przeniesie nas na martwy księżyc Jowisza, czyli tytułowe Callisto. Jest rok 2320. Wcielimy się w postać jednego z osadzonych, którzy muszą wydostać się z więzienia o podwyższonym rygorze Black Iron i odkryć przerażające sekrety United Jupiter Company. Możemy spodziewać się niezwykle mrocznego, gęstego i przerażającego klimatu.

Glen Schofield, dyrektor generalny Striking Distance Studios powiedział:

Dla mnie jako reżysera projektu nie ma nic bardziej satysfakcjonującego niż zabranie graczy na przerażającą przejażdżkę, która zostanie w ich głowach na długo po odłożeniu kontrolera. Pozycje typu survival horror były moją pasją od dziesięcioleci i cieszę się, że mogę skorzystać z mocy najnowszych konsol, aby przenieść ten gatunek w przerażające nowe miejsca, gdy jeszcze w tym roku wypuścimy na rynek The Callisto Protocol.

The Callisto Protocol - rozgrywka

W grze The Callisto Protocol możemy liczyć na mechanikę rozgrywki podobną do tego, co widzieliśmy m.in. w Dead Space. Możemy nawet pokusić się o stwierdzenie, że może to być swego rodzaju połączenie Dead Space oraz Alien Isolation. Będziemy eksplorować lokacje szukając wyjścia i poczucia bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o walkę, strzelanie będzie się przeplatało z walką wręcz. Możemy także podejrzewać, że przed częścią przeciwników, przynajmniej na początku gry, będziemy musieli się po prostu ukrywać szukając bezpiecznego schronienia.

The Callisto Protocol - obsada

W The Callisto Protocol swoich postaci użyczyli prawdziwi aktorzy. Zobaczymy tutaj m.in. Josha Duhamela, znanego np. z Transformers, który wcieli się w pilota Jacoba Lee, pilota statku towarowego uwięzionego głęboko w Black Iron Prison. W grze pojawi się także Karen Fukuhara, gwiazda serialu The Boys, która gra współwięźniarkę Jacoba. Kolejni aktorzy będą ujawniani w przyszłości.

The Callisto Protocol - trailer i gameplay

Podczas State of Play, które odbyło się 2 czerwca 2022 roku twórcy zaprezentowali znakomity zwiastun, który pokazuje, z jakim klimatem będziemy mieć do czynienia.

The Callisto Protocol - galeria

The Callisto Protocol - nasze oczekiwania

Jestem wielkim fanem Dead Space i kiedy tylko usłyszałem o odświeżonej wersji tego klasyka, serce zabiło mi szybciej. Teraz, kiedy zobaczyłem nowy zwiastun The Callisto Protocol, zaczęło po prostu łomotać. Glen Schofield jak mało kto potrafi zbudować mroczny, klaustrofobiczny klimat science-fiction. W umyśle tego człowieka przyszłość nie jawi się jako idylla, ale jako miejsce, w którym ludzie (i nie tylko) żyją bo muszą, nie mają innego wyboru. To są mroczne czasy, przepełnione strachem, przerażeniem i mrokiem. W Dead Space to wprost wylewało się z ekranu i rzeczywiście bałem się grając w ten tytuł. Mam nadzieję, że początek grudnia upłynie mi pod znakiem strachu, przerażenia i mroku, a to wszystko za sprawą The Callisto Protocol.

