The Chant to słaba gra i jeszcze słabszy horror. Recenzja

W The Chant pokładałem wielkie nadzieje od momentu, kiedy pojawiły się pierwsze informacje na temat tej produkcji. Nadzieja jednak rzeczywiście okazała się matką głupich...

The Chant to połączenie gry akcji, survival horroru i gry przygodowej, w której naszym głównym zadaniem jest eksploracja lokacji, poznanie historii miejsca w którym się znajdujemy oraz walka z przeciwnikami. W każdym z tych elementów drzemie wielki potencjał, którego twórcy niestety nie dali rady wykorzystać. Ale po kolei.

The Chant (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

The Chant - fabuła

W The Chant wcielamy się w postać Jessici, która chcąc poradzić sobie z traumą, za namową przyjaciółki trafia do sekty New Age, która zajmuje malownicze tereny w okolicach kopalni. Wiele lat wcześniej miał tu miejsce rytuał, który ostatecznie doprowadził do otwarcia przejścia między wymiarami. Teraz cały teren nawiedzają stwory wprost z najgorszych koszmarów. Przynajmniej taki miał być zamysł. Stworzenia, które się tutaj pojawiają mogliśmy już wcześniej obserwować w wielu grach czy filmach. Nic zbyt odkrywczego. To samo możemy powiedzieć o fabule. Wszystko zaczyna się dość ciekawie, jednak z biegiem czasu okazuje się, że przeciętna osoba, która miała do czynienia w swoim życiu z co najmniej kilkoma horrorami, nie będzie się czuła zaskoczona, ponieważ opowieść jest bardzo przewidywalna. Na kilka słów (nie)zasługują także postacie, które nie wnoszą zbyt wiele do samej historii. Niby są motorem napędowym dla fabuły, a jednak zostały stworzone w taki sposób, że są po prostu nijakie. Podczas całej gry nie zżyłem się absolutnie z nikim i raczej wątpię, abym za kilka dni pamiętał choćby imię którejś z nich. Twórcy mieli bardzo ciekawy pomysł na opowieść, której nie wykorzystali, która została spłaszczona i podana w mało atrakcyjnym sosie.

The Chant - eksploracja

Twórcy oddają nam do dyspozycji częściowo otwarty świat. Mamy tu do czynienia z zamkniętymi lokacjami, które zawierają w sobie różne ścieżki, którymi możemy dojść do celu. W większości przypadków ogranicza się to jednak do odkrywania skrótów, które ostatecznie dane miejsce pozwoli nam po prostu zwiedzić szybciej. Wszelkie przeszkody na naszej drodze są oskryptowane i to nie do końca konsekwentnie. Przykładowo, nie możemy dostać się przez okno do jednego domku, ale z kolejnym budynkiem i otworem okiennym nasza bohaterka nie ma już żadnego problemu. I nie ma tutaj mowy o sytuacji, gdzie jedno jest szczelnie zamknięte, a drugie uchylone. Po prostu wchodzimy tam razem z szybą i nic więcej nas nie interesuje.

The Chant (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Na swojej drodze znajdziemy także sporo przedmiotów, które możemy zbierać. Większość z nich to zioła, oleje i inne komponenty broni, które możemy tworzyć. Szukać musimy także kluczy oraz zapisków, które pozwolą nam przybliżyć historię miejsca i dojść do sedna całego problemu. Szkoda tylko, że w pewnym momencie takowych karteczek znajdujemy więcej niż spotykamy wrogów i postaci niezależnych razem wziętych. Czytanie kolejnych raportów w pewnym momencie staje się przykrym obowiązkiem, zamiast przyjemnym poznawaniem tła historycznego danego miejsca.

The Chant - walka

Jeśli chodzi o system walki w The Chant, dostajemy bardzo bogaty arsenał broni, którą sami tworzymy z rzeczy, jakie znajdujemy na swojej drodze. Są to gałęzie, olejki, zioła i dratwa. Możemy tworzyć kadziło z białej szałwii, płonące konary czy też znajdować worki z solą, która odstrasza złe moce. Same potyczki jednak są niezwykle powtarzalne. Fakt, nasza bohaterka to nie jest Sylvester Stallone u piku swojej formy, więc nie mamy co liczyć na przewroty i zaskakujące ataki z zaskoczenia, jednak całość sprowadza się do naciskania przycisku ataku i odskakiwania. I tak cały czas. Od czasu do czasu musimy jeszcze oczyścić umysł z negatywnych emocji, jednak jest to tylko mała przeszkadzajka, która w pewnym momencie przestaje stwarzać wyzwanie a zaczyna irytować.

The Chant - czy ta gra straszy?

The Chant (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Odpowiedź na to pytanie nie może być jednoznaczna. Jeśli za produkcję Brass Token weźmie się osoba nad wyraz wrażliwa, może czuć niepokój podczas zwiedzania poszczególnych lokacji i walki z przeciwnikami wprost z innego, mrocznego wymiaru. Z kolei każdy, kto w swoim życiu obejrzał kilka horrorów lub zagrał w kilka gier o podobnej tematyce, w momentach, które miały straszyć, uśmiechnie się pod nosem, weźmie w dłoń naturalne kadzidło i wyprawi stwora na tamten świat. Czasami możemy odczuwać osaczenie i przytłoczenie w klaustrofobicznych lokacjach, kiedy przeciwnik pojawia się znikąd, jednak ze strachem nie ma to nic wspólnego.

The Chant - czy warto?

The Chant (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Na pewno znajdą się osoby, którym The Chant przypadnie do gustu. Jeśli ktoś jest zainteresowany motywami New Age i ma ochotę czytać tony zapisków o dziwnych wydarzeniach z przeszłości, ta gra jest dla niego. Ja niestety do tego grona nie należę. Podczas rozgrywki szczerze się męczyłem i po około 2 godzinach musiałem robić sobie przerwy, aby nieco ochłonąć. The Chant jest do bólu przewidywalne i powtarzalne. Nie znalazłem tutaj nic nowego, co mogłoby sprawić, że powiem "o, to jest to, o czym warto pamiętać". Wiem także, że to jedna z tych gier, do których już w przyszłości nie wrócę. Tytuł w sam raz na raz, który ograłem i raczej na długo w mojej pamięci nie zostanie.