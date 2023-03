The Continental – kiedy premiera serialu z uniwersum Johna Wicka? Gdzie go obejrzeć?

Jak zapewne wiedzą wszyscy fani przygód superzabójcy, The Continental to hotel – siedlisko asasynów, który odgrywa ważną rolę w serii o Johnie Wicku. Najważniejsza zasada rządząca tym przybytkiem mówi, że na jego terenie nie mogą być dokonywane żadne zabójstwa. Inspirowany filmami miniserial opowie o przeszłości Winstona Scotta, przyjaciela Johna i managera hotelu.

Jak powiedział Kevin Beggs, przewodniczący Lionsgate Television:

W The Continental opowiadamy o młodym Winstonie i o tym, jak to się stało, że on i jego towarzysze trafili do tego hotelu. [Serial] opowiada o rozpadającym się Nowym Jorku w latach 70. ze strajkiem śmieciarzy, który sprawił, że worki ze śmieciami sięgały do trzeciego piętra większości kamienic, z mafią przejmującą ten biznes (...). I o innych rzeczach, które wydarzyły się naprawdę, a które mogą być interesującym tłem początków hotelu The Continental.