The Council - pierwszy epizod niezwykłej gry przygodowej dostępny za darmo na PlayStation 4

Doskonała okazja dla fanów fabularnych gier narracyjnych, którzy do tej pory nie zapoznali się z The Council. Pierwszy epizod gry na PlayStation 4 został właśnie udostępniony za darmo.

Nie jest łatwo stworzyć dobrą narracyjną grę przygodową, choć na rynku możemy znaleźć kilka wyjątkowych produkcji, jak: Heavy Rain i Detroit Become Human od Quantic Dream, Life is Strange od Dontnod Entertaiment czy bogate portfolio Telltale Games. Do tego grona możemy zaliczyć również The Council - najnowszą produkcję studia Big Bad Wolf.

The Council to przygodowa gra narracyjna z elementami rpg, w mrocznym, detektywistycznym klimacie, która ukazała się w pięciu odcinkach. Pierwszy epizod pod nazwą The Mad Ones, który zadebiutował pierwotnie w marcu 2018 roku, został właśnie udostępniony za darmo w PlayStation Store. Dzięki temu, możemy rozegrać pierwszy etap produkcji na PlayStation 4, nie ponosząc żadnych kosztów. Jeśli tytuł przypadnie wam do gustu, każdą następną część można nabyć w pierwotnej cenie – 29 złotych lub zakupić cały sezon za 125 złotych.

W The Council wcielamy się w Louisa de Richet, który podczas spotkania tajnego stowarzyszenia na prywatnej wyspie, próbuje rozwiązać tajemnicę zaginięcia swojej matki. Zadnie graczy polega na rozwikłaniu tejże zagadki, głównie poprzez liczne rozmowy z członkami organizacji oraz poszukiwanie śladów. Na fabułę i wydarzenia w grze ma wpływ niemal wszystko co robimy: wybrane zdolności, cechy charakteru, podejmowane decyzje oraz to, jak przeprowadziliśmy poszczególne dialogi. Co istotne, konsekwencje naszych działań są nieodwracalne.

The Council ukazał się również na Xbox One i na PC.

źródło: PS Store