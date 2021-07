The Crew 2 dostępne za darmo. Sprawdź, jak skorzystać z okazji

Ubisoft udostępnił za darmo grę The Crew 2. Sprawdź, jak skorzystać z okazji. Oferta jest ograniczona czasowo.

Ubisoft udostępnił za darmo grę The Crew 2. Tytuł możemy przetestować bez żadnych opłat przez najbliższe 4 dni. Grę możemy pobrać na PC przez klienta Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect oraz na konsole PS4 i PS5. Oferta jest aktywna od dziś, 8 lipca od godziny 18:00 do 12 lipca.

W ramach darmowego weekendu z The Crew 2 dostajemy dostęp do pełnej zawartości, w tym najnowszej aktualizacji US SPEED TOUR EAST.

The Crew 2 nadal radzi sobie na rynku bardzo dobrze. Od 4 lat tytuł jest mocno wspierany i rozbudowywany przez Ubisoft, a firma nie zamierza zrezygnować z udoskonalania swojej gry wyścigowej.

