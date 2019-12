The Crew 2 - graj za darmo do 9. grudnia!

W celu uczczenia aktualizacji gry The Crew 2 rozszerzeniem Blazing Shots, producent udostępnia za darmo The Crew 2. Można grać bez opłat do 9 grudnia.

The Crew 2 to gra wyścigowa, za której produkcję odpowiada studio Ivory Tower. Ukazała się 29 czerwca 2018 roku jako następca bardzo ciepło przyjętej produkcji The Crew (2014). W tytule tym można nie tylko zasiadać za kierownicą samochodu, ale również prowadzić motocykle, motorówki, a nawet samoloty! Do dyspozycji gracza została oddana potężna mapa, odzwierciedlająca terytorium Stanów Zjednoczonych, na której może bawić się zarówno samodzielnie, jak i w trybie kooperacji. Możliwości gry można wypróbować za darmo już od dziś aż do 9 grudnia. kto lubi takie tytuły jak Forza Horizon czy Need for Speed, powinien spróbować.

Aby zagrać w The Crew 2, należy zalogować się na swoje konto w jednym z serwisów: Uplay, Steam, Epic Games Store. Posiadacze konsoli Xbox One muszą mieć subskrypcję Xbox Live Gold, natomiast użytkownicy PlayStation 4 bez PS+ mogą grać tylko w trybie singlowym, ale subskrybenci otrzymują dostęp do wszystkiego. Jeśli w trakcie trwania darmowych dni gra spodoba Ci się na tyle, że zechcesz ją nabyć na stałe, dobra wieść - do 9 grudnia jest ona przeceniona aż o 75% i kosztuje 62,47 PLN - cena bez promocji to 250 zł, więc oferta jest kusząca.