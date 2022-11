The Crown – obsada i bohaterowie serialu Netflixa. Jak zmieniali się przez lata?

Serial The Crown słynie m.in. z regularnego wymieniania obsady. Kto grał członków rodziny królewskiej na przestrzeni lat? Jak z sezonu na sezon zmieniali się bohaterowie?

The Crown – zmiany w obsadzie

Niedawno internetem wstrząsnęła wieść o zmianie aktora wcielającego się w głównego bohatera Wiedźmina – po trzech sezonach Henry'ego Cavilla ma zastąpić Luke Hemsworth. Takie wymiany – choć oczywiście o wiele lepiej uzasadnione fabularnie – nie są niczym niezwykłym dla fanów The Crown. Zgodnie z zamysłem twórców, obsada serialu opowiadającego o brytyjskiej rodzinie królewskiej, zmienia się co dwa sezony. Ma to na celu realistyczne sportretowanie doroślejących i starzejących się bohaterach.

Już niedługo na Netflixa trafi 5 sezon opowieści o rodzie Windsorów. Ukaże on dzieje monarchii w latach 90. – cała Wielka Brytania (a z nią pół świata) żyła wówczas rozpadem małżeństwa księcia Karola i księżnej Diany. Dla bohaterów piąty sezon oznacza prawdziwą rewolucję, dla widzów zaś – kolejną zmianę obsady. Fani będą musieli pożegnać się m.in. z Olivią Coleman wcielającą się postać Elżbiety II czy z Emmą Corrin grającą Dianę Spencer.

Zobacz również:

Z okazji zbliżającej się premiery piątego sezonu The Crown, przygotowaliśmy zestawienie aktorów, którzy na przestrzeni lat wcielali się w najważniejsze postaci show.

The Crown – jak zmieniała się obsada?

The Crown – jak zmieniała się obsada? ( ) × Królowa Elżbieta II Królowa Elżbieta II W latach 1952-2022 królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z dynastii Windsorów. Żona Filipa, matka Karola, Anny, Andrzeja i Edwarda. AKTORKI Claire Foy: sezon 1-2

sezon 1-2 Olivia Coleman: sezon 3-4

sezon 3-4 Imelda Staunton: sezon 5 fot. Netflix Książę Filip Książę Filip Mąż królowej Elżbiety, książę Edynburga. Ojciec Karola, Anny, Andrzeja i Edwarda. Pochodził z duńskiej rodziny królewskiej Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. AKTORZY Matt Smith: sezony 1-2

sezony 1-2 Tobias Menzies: sezony 3-4

sezony 3-4 Jonathan Pryce: sezon 5 fot. Netflix Księżniczka Małgorzata Księżniczka Małgorzata Młodsza siostra królowej Elżbiety, hrabina Snowdon. AKTORKI Vanessa Kirby: sezony 1-2

sezony 1-2 Helena Bonham Carter: sezony 3-4

sezony 3-4 Lesley Manville: sezon 5 fot. Netflix Książę Karol Książę Karol Najstarszy syn Elżbiety i Filipa, książę Walii i następca tronu. Brat Anny, Andrzeja i Edwarda, mąż Diany. Ojciec Harry'ego i Williama. AKTORZY Billy Jenkins: sezony 1-2

sezony 1-2 Julian Baring: sezon 2

sezon 2 Josh O'Connor: sezony 3-4

sezony 3-4 Dominic West: sezon 5 fot. Netflix Księżna Diana Księżna Diana Żona księcia Karola, księżna Walii. Matka Harry'ego i Williama. AKTORKI Emma Corrin: sezon 4

sezon 4 Elizabeth Debicki: sezon 5 fot. Netflix Księżniczka Anna Księżniczka Anna Jedyna córka Elżbiety i Filipa, siostra Karola, Andrzeja i Edwarda. AKTORKI Grace i Amelia Gilmour: sezon 1

sezon 1 Lyla Barrett-Rye: sezon 2

sezon 2 Erin Doherty: sezony 3-4

sezony 3-4 Claudia Harrison: sezon 5 fot. Netflix Camila Parker Bowles Camila Parker Bowles Żona oficera kawalerii Andrew Parker Bowlesa. Wieloletnia kochanka księcia Karola. AKTORKI Emerald Fennell: sezony 3-4

sezony 3-4 Olivia Williams: sezon 5 fot. Netflix Elżbieta, Królowa Matka Elżbieta, Królowa Matka Matka Elżbiety i Małgorzaty, wdowa po królu Jerzym VI. AKTORKI Victoria Hamilton: sezony 1-2

sezony 1-2 Marion Bailey: sezony 3-4

sezony 3-4 Marcia Warren: sezon 5 fot. Netflix Książę Edward Książę Edward Starszy brat króla Jerzego VI, wuj Elżbiety i Małgorzaty, książę Windsor. Mąż Wallis Simpson. AKTORZY Alex Jennings: sezony 1-2

sezony 1-2 Derek Jacobi: sezony 3-4 fot. Netflix Wallis Simpson Wallis Simpson Członkini amerykańskiej socjety, żona księcia Edwarda. Księżna Windsor. AKTORKI Lia Williams: sezony 1-2

sezony 1-2 Geraldine Chaplin: sezon 3 fot. Netflix

Czy nowa obsada serialu stanie na wysokości zadania? O tym przekonamy się już za kilka dni – The Crown 5 na platformie Netflix pojawi się 9 listopada 2022 roku. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o piątym sezonie, zajrzyjcie do naszego artykułu The Crown sezon 5 – kiedy premiera online? Obsada, fabuła, zwiastun serialu Netfliksa