The Crown sezon 5 – kiedy premiera? Obsada, fabuła, zwiastun

The Crown to serial poświęcony dziejom brytyjskiej monarchii od czasu objęcia tronu przez Elżbietę II aż do czasów współczesnych. Znakiem rozpoznawczym produkcji są zmieniający się aktorzy, którzy wcielają się w coraz starszych członków rodziny królewskiej.

Do tej pory serial zdobył 21 nagród Emmy oraz 2 Złote Globy.

Piąty sezon The Crown opowie o wydarzeniach ze wczesnych lat 90. Dla brytyjskiej rodziny królewskiej czas ten upłynął pod znakiem kryzysu w małżeństwie księżnej Diany i księcia Karola.

Piąty sezon The Crown na Netfliksie pojawi się 9 listopada 2022 roku.

W piątym sezonie serial czekają spore zmiany obsadowe. W głównych rolach pojawią się:

Imelda Staunton jako królowa Elżbieta II – aktorka nominowana do Oscara za występ w filmie Vera Drake (reż. Mike Leigh). Największą rozpoznawalność przyniosła jej rola Dolores Umbridge w filmie Harry Potter i Zakon Feniksa.

W poprzednich sezonach Elżbietę grała Claire Foy i Olivia Wilde.

Jonathan Pryce jako książę Filip – aktor zasłynął rolą Wielkiego Wróbla w serialu Gra o tron, jednak jego kariera to wiele ról filmowych i teatralnych. Zagrał w takich filmach, jak Brazil (reż. Terry Gilliam), Wiek niewinności (reż. Martin Scorsese), Evita (reż. Alan Parker), Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły (reż. Gore Verbinski) oraz w serialach W komnatach Wolf Hall, Tabu czy Dwóch papieży.

Poprzednio w rolę księcia Filipa wcielał się Matt Smith i Tobias Menzies.

Elizabeth Debicki jako księżna Diana – australijska aktorka najbardziej znana z ról w takich filmach jak Wielki Gatsby (reż. Baz Luhrmann), Wdowy (reż. Steve Mc Queen) czy Tenet (reż. Christopher Nolan).

W poprzednich sezonach Dianę grała Emma Corin.

Dominic West jako książę Karol – brytyjski aktor najbardziej znany jest z roli w serialu Prawo ulicy. Pojawił się również w Chicago (reż. Rob Marshall), The Square (reż.Ruben Östlund) czy Downton Abbey: Nowa epoka (reż. Simon Curtis).

W serialu rolę Karola do tej pory grał Josh O'Connor.

Lesley Manville jako księżniczka Małgorzata – aktorka znana z filmów Vera Drake, Pan Turner (reż. Mike Leigh) czy Nić widmo (reż. Paul Thomas Anderson).

Poprzednio w rolę Małgorzaty wcieliła się Vanessa Kirby i Helena Bonham Carter.

Olivia Williams jako Camilla Parker Bowles – aktorka zagrała m.in. w filmie Szósty zmysł (reż. M. Night Shyamalan) czy Ojciec (reż. Florian Zeller).

W piątym sezonie The Crown zagrają również:

Pełny zwiastun piątego sezonu The Crown jeszcze się nie ukazał, natomiast dostępny jest klip promujący serial:

The first teaser for ‘THE CROWN’ Season 5 has been released.



The series releases on November 9 on Netflix. pic.twitter.com/vQrGU9pCRy