The Crown sezon 5 – kiedy premiera online? Obsada, fabuła, zwiastun serialu Netfliksa

The Crown to obecnie jeden z najpopularniejszych seriali na Netfliksie. Kolejna odsłona epopei o brytyjskiej rodzinie królewskiej już wkrótce pojawi się w ofercie platformy, a my zbieramy wszystkie informacje o piątym sezonie serialu.

The Crown – najważniejsze informacje

Tytuł: The Crown

The Crown Twórcy: Peter Morgan

Peter Morgan Gatunek: biograficzny, dramat

biograficzny, dramat Liczba potwierdzonych sezonów: 5

5 Liczba dostępnych odcinków: 40

40 Czas emisji: 2016-obecnie

2016-obecnie Kraj produkcji: Wielka Brytania

The Crown to serial poświęcony dziejom brytyjskiej monarchii od czasu objęcia tronu przez Elżbietę II aż do czasów współczesnych. Znakiem rozpoznawczym produkcji są zmieniający się aktorzy, którzy wcielają się w coraz starszych członków rodziny królewskiej.

Do tej pory serial zdobył 21 nagród Emmy oraz 2 Złote Globy.

Sezon 5

Piąty sezon The Crown opowie o wydarzeniach ze wczesnych lat 90. Dla brytyjskiej rodziny królewskiej czas ten upłynął pod znakiem kryzysu w małżeństwie księżnej Diany i księcia Karola.

Data Premiery

Piąty sezon The Crown na Netfliksie pojawi się 9 listopada 2022 roku.

Obsada

W piątym sezonie serial czekają spore zmiany obsadowe. W głównych rolach pojawią się:

Imelda Staunton jako królowa Elżbieta II – aktorka nominowana do Oscara za występ w filmie Vera Drake (reż. Mike Leigh). Największą rozpoznawalność przyniosła jej rola Dolores Umbridge w filmie Harry Potter i Zakon Feniksa.

W poprzednich sezonach Elżbietę grała Claire Foy i Olivia Wilde.

Jonathan Pryce jako książę Filip – aktor zasłynął rolą Wielkiego Wróbla w serialu Gra o tron, jednak jego kariera to wiele ról filmowych i teatralnych. Zagrał w takich filmach, jak Brazil (reż. Terry Gilliam), Wiek niewinności (reż. Martin Scorsese), Evita (reż. Alan Parker), Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły (reż. Gore Verbinski) oraz w serialach W komnatach Wolf Hall, Tabu czy Dwóch papieży.

Poprzednio w rolę księcia Filipa wcielał się Matt Smith i Tobias Menzies.

Elizabeth Debicki jako księżna Diana – australijska aktorka najbardziej znana z ról w takich filmach jak Wielki Gatsby (reż. Baz Luhrmann), Wdowy (reż. Steve Mc Queen) czy Tenet (reż. Christopher Nolan).

W poprzednich sezonach Dianę grała Emma Corin.

Księżna Diana, fot. Netflix

Dominic West jako książę Karol – brytyjski aktor najbardziej znany jest z roli w serialu Prawo ulicy. Pojawił się również w Chicago (reż. Rob Marshall), The Square (reż.Ruben Östlund) czy Downton Abbey: Nowa epoka (reż. Simon Curtis).

W serialu rolę Karola do tej pory grał Josh O'Connor.

Lesley Manville jako księżniczka Małgorzata – aktorka znana z filmów Vera Drake, Pan Turner (reż. Mike Leigh) czy Nić widmo (reż. Paul Thomas Anderson).

Poprzednio w rolę Małgorzaty wcieliła się Vanessa Kirby i Helena Bonham Carter.

Olivia Williams jako Camilla Parker Bowles – aktorka zagrała m.in. w filmie Szósty zmysł (reż. M. Night Shyamalan) czy Ojciec (reż. Florian Zeller).

Książę Karol, fot. Netflix

W piątym sezonie The Crown zagrają również:

Jonny Lee Miller – premier John Major

– premier John Major Humayun Saeed – Hasnat Khan, chłopak Diany

– Hasnat Khan, chłopak Diany Khalid Abdalla – Dodi Fayed, kolejny chłopak Diany

– Dodi Fayed, kolejny chłopak Diany Salim Daw – Mohamed Al-Fayed

– Mohamed Al-Fayed Bertie Carvel – premier Tony Blair

– premier Tony Blair Lydia Leonard – Cherie Blair.

Zwiastun

Pełny zwiastun piątego sezonu The Crown jeszcze się nie ukazał, natomiast dostępny jest klip promujący serial:

The first teaser for ‘THE CROWN’ Season 5 has been released.



The series releases on November 9 on Netflix. pic.twitter.com/vQrGU9pCRy — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 24, 2022

Bohaterowie The Crown w nowej odsłonie. Zdjęcia z sezonu 5 (17.10.2022)

Do premiery The Crown zostały nieco ponad trzy tygodnie, a my w końcu możemy lepiej przyjrzeć się postaciom z piątego sezonu serialu. Przypomnijmy, że zgodnie z tradycją serialu, obsada zmienia się co drugi sezon, dzięki czemu możliwe jest adekwatne przedstawienie starzejących się bohaterów. Przekonajcie się, jak tym razem prezentują się "nowe" wersje Windsorów.

The Crown 5 – bohaterowie

The Crown 5 – bohaterowie ( ) × Królowa Elżbieta II i książę Filip Królowa Elżbieta II i książę Filip Imelda Staunton jako Elżbieta II; Jonathan Pryce jako książę Filip. fot. Netflix Książę Karol i księżna Diana Książę Karol i księżna Diana Elizabeth Debicki jako księżna Diana; Dominic West jako książę Karol. fot. Netflix Księżniczka Anna Księżniczka Anna Claudia Harrison jako księżniczka Anna, córka Elżbiety i Filipa. fot. Netflix Premier John Major Premier John Major Jonny Lee Miller jako John Major, premier Wielkiej Brytanii w latach 1990–1997. fot. Netflix Księżna Diana Księżna Diana Elizabeth Debicki jako księżna Diana, żona księcia Karola. fot. Netflix Camilla Parker Bowles i książę Karol Camilla Parker Bowles i książę Karol Olivia Williams jako Camilla Parker Bowles; Dominic West jako książę Karol. fot. Netflix Księżniczka Małgorzata Księżniczka Małgorzata Lesley Manville jako księżniczka Małgorzata, siostra Elżbiety. fot. Netflix

Słodko-gorzka symfonia, czyli pierwszy trailer The Crown 5 (20.10.2022)

Nadszedł wreszcie z dawna oczekiwany dzień i do sieci trafił zwiastun piątego sezonu The Crown. A w nim: zrujnowany pałac, rozbite małżeństwo i podzielona rodzina...

W latach 90. brytyjska monarchia przeżyła wielki kryzys. Główną przyczyną był rozpad małżeństwa księcia Karola i księżnej Diany oraz romanse obojga. W piątym sezonie The Crown będzie więc zdecydowanie panować ponura atmosfera.

