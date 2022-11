The Crown sezon 6 – kiedy premiera? Obsada i przewidywania na temat serialu Netflixa

Piąty sezon The Crown dopiero pojawił się na Netfliksie, jednak najwierniejsi fani mogą się już zastanawiać, czy powstanie kontynuacja serialu. Zebraliśmy więc wszystkie dostępne informacje na temat 6. sezonu The Crown.

Spis treści

The Crown – sezon 6

Netflix nie trzymał fanów serialu zbyt długo w niepewności. Władze platformy potwierdziły, że powstanie kolejny, szósty już sezon The Crown – będzie to jednak sezon ostatni. Warto zauważyć, że w pewnym momencie zapowiadano, że opowieść zakończy się po 5 sezonach. Jednak showrunner, Peter Morgan, finalnie postanowił opowiedzieć również o najnowszych wydarzeniach z życia brytyjskiej rodziny królewskiej.

Jak można przeczytać w oficjalnym oświadczeniu:

Gdy zaczęliśmy omawiać fabułę serii piątej, szybko stało się jasne, że aby oddać bogactwo i złożoność opowieści, powinniśmy wrócić do pierwotnego planu i zrobić sześć sezonów.

Fabuła

W 6. sezonie The Crown zobaczymy wydarzenia z przełomu lat 90. i 2000. Najważniejszym punktem opowieści będzie tragiczna śmierć Diany. Twórcy zapowiedzieli jednak, że sam wypadek samochodowy, w którym zginęła księżna, nie zostanie pokazany. Widzowie zobaczą za to ostatnie lato Diany spędzone nad Morzem Śródziemnym wraz z Dodim Fayedem, ucieczkę z paryskiego hotelu Ritz oraz Karola sprowadzającego trumnę byłej żony do Londynu.

Zobacz również:

W The Crown 6 ukazane zostaną również dalsze losy synów Karola i Diany, czyli Williama i Harry'ego.

fot. Netflix

Obsada

W 6 sezonie serialu zobaczymy taką samą obsadę, co w sezonie 5. W głównych rolach powrócą więc:

Imelda Staunton – królowa Elżbieta II

– królowa Elżbieta II Jonathan Pryce – książę Filip

– książę Filip Lesley Manville – księżniczka Małgorzata

– księżniczka Małgorzata Jonny Lee Miller – John Major

– John Major Dominic West – książę Karol

– książę Karol Elizabeth Debicki – księżna Diana

– księżna Diana Marcia Warren – Królowa Matka

– Królowa Matka Olivia Williams – Camilla Parker Bowles

– Camilla Parker Bowles Claudia Harrison – księżniczka Anna

– księżniczka Anna James Murray – książę Andrzej

– książę Andrzej Khalid Abdalla – Dodi Fayed

– Dodi Fayed Bertie Carvel – Tony Blair

– Tony Blair Timothy Dalton – Peter Townsend

Aktorzy z sezonu 5 i 6 to trzecia ekipa, która portretuje Windsorów. Jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądały poprzednie "wcielenia" poszczególnych postaci, zajrzyjcie do naszego tekstu The Crown – obsada i bohaterowie serialu Netflixa. Jak zmieniali się przez lata?

fot. Netflix

W 6. sezonie pojawi się także nastoletni książę William, w którego wcieli się Rufus Kampa. Rolę dorosłego Williama zagra z kolei Ed McVey. Serial ukaże również spotkanie następcy tronu z Kate Middleton, którą sportretuje Meg Bellamy.

Data premiery

Na razie Netflix nie udzielił żadnych informacji na temat daty premiery 6. sezonu The Crown. Według pierwszych przewidywań sezon miał pojawił się w listopadzie 2023 roku, jednak ta data może ulec przesunięciu. Z powodu niedawnej śmierci królowej Elżbiety II, zdjęcia do serialu zostały przerwane. Siłą rzeczy prace nad produkcją zostały więc opóźnione.