The Cuphead Show na Netflix - kiedy 2 sezon? My już wiemy

The Cuphead Show lub jak to woli Filuś i Kubuś, podbił serca widzów na całym świecie. Netflix i studio MDHR przekazały nam dobre wieści odnośnie 2 sezonu serialu.

Seriale animowane dla dojrzałych widzów zdecydowanie zyskały na popularności w ostatnich latach. Castelvania, Dragon's Dogma, DOTA: Dragons's Blood czy Arcane na Netflixie pokazują dobitnie, że na takie dzieła jest ogromne zapotrzebowanie. Najnowsze widowisko tego typu na platformie to The Cuphead Show, co w Polsce przetłumaczono na Filuś i Kubuś. Ekranizacja popularnej gry Cuphead od studia MDHR podbiła serca widzów i wskoczyła do pierwszej 10 dziesiątki najpopularniejszych seriali w aż 28 krajach.

Pierwszy sezon The Cuphead Show składa się z 12, dość krótkich - 15 minutowych, odcinków. Nic zatem dziwnego, że wielu widzów ma już za sobą pierwsze przygody Filusia i Kubusia i z niecierpliwieniem wypatruje informacji na temat 2 sezonu serialu. Jeśli i wy należycie do tego grona, to mamy dla was dobre wieści.

Netflix i studio MDHR poinformowali właśnie, że drugi sezon The Cuphead Show jest już w produkcji! Co więcej, premiera nowych odcinków odbędzie się już latem 2022 roku. Oznacza to, że jeszcze tylko kilka miesięcy i ponownie będziemy mogli zanurzyć się w niezwykłym świecie Filusia i Kubusia.

It’s official!! More heartfelt hi-jinx and hilarity awaits in Season 2 of The Cuphead Show, debuting Summer 2022 exclusively on @Netflix. pic.twitter.com/TlBiojlUY4 — Studio MDHR (@StudioMDHR) March 2, 2022

