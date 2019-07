The Dark Pictures: Man of Medan otrzyma dwa tryby kooperacyjne

Twórcy ogłosili, że gra otrzyma tryb sieciowy, jak również możliwość lokalnej współpracy.

The Dark Pictures: Man of Medan to horror przygotowywany przez studio Supermassive Games - autorów ciepło przyjętego Until Dawn. Twórcy zdecydowali się nieco urozmaicić rozgrywkę w swojej najnowszej produkcji i ogłosili właśnie, że gracze będą mogli bawić się wspólnie przy jednej rozgrywce.

Do wyboru otrzymamy tryby shared story i movie night. Pierwszy z nich pozwoli nam za pośrednictwem sieci połączyć się z innym graczem i wspólnie radzić sobie z przeciwnościami. Każdy z uczestników zabawy wybiera jedną postać. Podczas rozgrywki historia będzie się rozgałęziać, a my będziemy skazani wówczas na samodzielnie działanie. Przedstawiona historia będzie zatem wyjątkowa dla każdego z graczy. Twórcy podkreślają jednak, że każdy wybór będzie miał znaczenie dla całej historii, więc nawet w momentach, w których będziemy sami, nasze decyzję mogły oddziaływać na naszego towarzysza.

Movie night z kolei to tryb dedykowany „kanapowemu” graniu, w którym uczestniczyć może maksymalnie pięciu graczy. Każdy z nich wybiera jedną lub więcej postaci (tylko w wypadku gdy bawimy się w mniej niż pięć osób), a kontroler jest przekazywany z rąk do rąk - gra będzie nas informować czyja jest dokładnie kolej. Co ciekawe, pod koniec każdego etapu będziemy otrzymywać podsumowanie, z którego dowiemy się, który z graczy najlepiej poradził sobie ze swoimi zadaniami.

Oczywiście w The Dark Pictures: Man of Medan nie zabraknie również klasycznego tryby solowego, w którym spokojnie będziemy mogli poznawać losy wszystkich bohaterów produkcji.

The Dark Pictures: Man of Medan zacznie straszyć już 30 sierpnia na PC, Xbox One oraz PlayStation 4.