The Devil In Me będzie najlepszym horrorem ostatnich lat?

Mieliśmy okazję zagrać we fragment nadchodzącego The Devil In Me od Supermassive Games, które wchodzi w skład Dark Pictures Anthology.

Supermassive Games przyzwyczaiło nas już do tego, że przygodowe gry w klimacie horroru, które wychodzą spod ich rąk wyróżniają się niezwykłym klimatem oraz świetnym wykonaniem. Po Ultill Dawn, The Quarry czy poprzednich odsłonach cyklu The Dark Pictures Anthology przyszedł czas na The Devil In Me. Gra ukaże się na rynku w listopadzie, jednak już mieliśmy okazję zapoznać się z początkowymi etapami rozgrywki.

Tło fabularne

The Devil In Me zabiera nas do domu, w którym niegdyś zamieszkiwał i trudnił się swoim "fachem" dr. Henry Howard Holmes, które prawdziwe imię i nazwisko brzmi Herman Webster Mudgett. Jest on określany jako pierwszy amerykański seryjny zabójca. Ów człowiek w połowie XIX wieku zbudował hotel, w którym mordował swoje ofiary. Jego wnętrze to istny labirynt, w którym łatwo jest się zgubić i równie łatwo zginać, robiąc jeden nieostrożny krok. My jako gracze wcielamy się w członków ekipy telewizyjnej, która do tego miejsca przyjechała, aby nakręcić film dokumentalny. Podobnie jak w poprzednich odsłonach serii możemy sterować poszczególnymi bohaterami i odkrywać tajemnice domostwa.

Ewolucja, nie rewolucja

Poprzednie odsłony serii The Dark Pictures Anthology cechowały się tym, że rozgrywka polegała bardziej na rozwiązywaniu zagadek, rozmowach, interakcjach pomiędzy bohaterami i uważaniu na to, aby nie zginąć. W przypadku The Devil In Me twórcy poszli jednak krok dalej i dali nam możliwość bardziej swobodnego przemierzania lokacji. Co więcej, na bardziej otwartych terenach możemy nawet biegać. W niektórych przypadkach znajdziemy także elementy, które możemy przesunąć choćby po to, aby odblokować tajemne przejście. Podobny zabieg mogliśmy zauważyć np. w przypadku niedawno wydanej gry A Plague Tale: Requiem.

Nasi bohaterowie dysponują także sprzętem, który pomaga im w przetrwaniu w tym mało gościnnym miejscu. Skorzystamy np. z mikrofonów, aby usłyszeć co dzieje się za ścianą, lub pomieszczenie na ułamek sekundy rozświetlimy za pomocą lapy błyskowej. Uwierzcie, że bardzo pomaga to w rozgrywce oraz orientacji w terenie, ale nie tylko. Podczas gry będziemy mieć do czynienia z zagadkami, których niewłaściwe rozwiązanie możemy przypłacić życiem. Przedmioty noszone przez postaci mogą nam bardzo pomóc w tym, aby przedwcześnie nie żegnać się z tym światem.

Czy The Devil In Me będzie najstraszniejszym horrorem tego roku?

Czy najstraszniejszym horrorem tego roku? Raczej nie. Mnie osobiście o wiele bardziej przypadł do gustu klimat The Quarry. Na horyzoncie majaczy także nadchodzące The Chant, które także zapowiada się świetnie. Na pewno jednak The Devil In Me będzie najlepszą i najstraszniejszą odsłoną serii The Dark Pictures Anthology, o czym przekonacie się na własnej skórze już 18 listopada.