The Division 2 - Aktualizacja 6.0 zadebiutuje już w przyszłym miesiącu

Ubisoft oraz studio Massive Entertainment ujawnili pierwsze szczegóły dotyczące kolejnej dużej aktualizacji, która już niebawem trafi na serwery gry.

The Division 2 już w dniu premiery otrzymało masę zawartości, która jest regularnie powiększana przez twórców gry. Pod koniec lipca zadebiutowało pierwsze duże rozszerzenie - "Przedmieścia stolicy: Ekspedycje", a wraz z nim aktualizacja 5.0. Jak poinformowali przedstawiciele firmy Ubisoft, już w przyszłym miesiącu do gry trafi kolejny patch, oznaczony jako Update 6.

Największą nowością jaka pojawi się w grze wraz z aktualizacją 6.0 jest nowy system zdobywania przedmiotów. Pozwoli on nam na łatwiejsze "grindowanie" konkretnych broni, pancerzy czy dodatków. Każda misja i obszar dostępny w grze będzie powiązany z konkretnymi przedmiotami, dzięki czemu będziemy mogli sami zdecydować gdzie, w jaki sposób i co chcemy zdobyć w pierwszej kolejności. Oczywiście rozmieszczenie sprzętu będzie się co jakiś czas zmieniać, w grze pojawi się stosowna informacja, która ułatwi nam śledzenie zmian.

Sporych modyfikacji doczeka się również system rzemiosła. Studio Massive Entertainment zdecydowało się podnieść limit materiałów, które możemy dźwigać. Dodatkowo, zarówno w świecie gry, jak i z przeciwników będziemy pozyskiwać więcej materiałów, przy czym, tworzenie nowych przedmiotów będzie nas kosztować mniej. W grze pojawi się również pełna lista wszystkich schematów oraz informacja o tym gdzie je zdobyć.

Aktualizacja 6.0 już niebawem zawita na publiczne serwery testowe (te są dostępne tylko dla wersji gry na PC). Ostateczna wersja Update 6 zadebiutuje na wszystkich platformach w październiku.

The Division 2 jest obecnie dostępne na PC, PlayStation 4 i Xbox One.