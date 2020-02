The Division 2 od jutra dostępne za darmo na wszystkich platformach!

Jeśli macie wolny weekend, to możecie za darmo spróbować The Division 2 na dowolnej platformie.

Ubisoft robi wszystko, aby zachęcić graczy do powrotu do The Division 2, szczególnie w obliczu zbliżającej się premiery ogromnego rozszerzenia - Władcy Nowego Jorku. Najpierw znacznie przeceniono podstawową grę, a teraz francuski producent poinformował, że od jutra (27 luty) do niedzieli (1 marca), The Division 2 będzie dostępne za darmo dla wszystkich chętnych i to na dowolnej platformie - PC, PS4 bądź Xbox One.

Co istotne, do dyspozycji graczy zostanie oddana cała zawartość gry, bez żadnych ograniczeń. Jest to o tyle istotne, że jeśli spodoba wam się The Division 2, to będziecie mogli przenieść swoje postępy z darmowego weekendu do pełnej wersji gry. Pomimo tego, że looter-shooter od Ubisoftu jest na rynku już od roku, to właśnie teraz jest najlepsza okazja, aby do niego powrócić lub rozpocząć zabawę. Dlaczego? Otóż już w najbliższy wtorek - 3 marca, zadebiutuje ogromne rozszerzenie Władcy Nowego Jorku, które wprowadzi do gry nie tylko nową kampanię, ale również nowy obszar, zdolności, bronie, wyposażenie, wyzwania dla graczy, a także podniesie maksymalny poziom postaci. Z okazji zbliżającej się premiery dodatku, Ubisoft opublikował również znakomity animowany zwiastun wprowadzający do gry.

The Division 2 to obecnie jeden z najlepszych looter-shooterów na rynku, jeśli jeszcze nie mieliście okazji w niego zagrać, to teraz macie ku temu znakomitą okazję.

źródło: gamingbolt.com