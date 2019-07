The Division 2 - zadebiutowało pierwsze duże rozszerzenie - "Przedmieścia stolicy: Ekspedycje"

Na serwery gry The Division 2 trafiło właśnie pierwsze rozszerzenie, które wzbogaca grę o nowe zadania fabularne, wyposażenie i tryby rozgrywki.

Ubisoft i Massive Entertainment od dnia premiery dbają o to, aby do The Division 2 regularnie trafiała nowa zawartość. Można być naprawdę pod wrażeniem relacji jaką twórcy wypracowali ze swoją społecznością. Już dzisiaj debiutuje aktualizacja 5.0, a wraz z nią pierwsze duże rozszerzenie, z trzech zaplanowanych na pierwszy rok gry. Cała udostępniona zawartość jest dostępna za darmo, choć należy pamiętać, że posiadacze "przepustki sezonowej" mogą liczyć na dodatkowe bonusy i jako pierwsi otrzymają dostęp do rozszerzenia.

"Epizod 1: Przedmieścia stolicy: Ekspedycje" wprowadza do gry dwie nowe misje główne, które kontynuują wątki fabularne z podstawowej gry.

W Narodowym Ogrodzie Zoologicznym gracze będą polować na Emeline Shaw, przywódczynię Wygnańców, która zorganizowała sobie kryjówkę na tym obszarze.

Obozowisko White Oak to prezydencka rezydencja, w której Andrew Ellis w otoczeniu żołnierzy Czarnego Kła ukrywa się przed Division. Waszym zadaniem będzie go dopaść, żywego albo martwego.

Trzeba pamiętać, że aby uzyskać dostęp do nowych misji trzeba ukończyć wątek fabularny z "podstawki" i osiągnąć 5. poziom świata gry. Oprócz tego "epizod 1" wprowadza nowe wydarzenia - ekspedycje, które pozwolą graczom eksplorować niezbadane do tej pory miejsca Waszyngtonu. Podczas ekspedycji trafimy na nowe wyzwania w postaci zagadek logicznych i unikalnych bossów. W nagrodę otrzymamy m.in. nowe przedmioty kolekcjonerskie, broń i wyposażenie oraz wiedzę na temat istotnych wydarzeń związanych z zarazą w Waszyngtonie.

Najtrudniejsze wyzwanie w The Division 2 - najazd Operacja Czarna Godzina, doczeka się nowego poziomu trudności - eksploracja. Jest on skierowany dla graczy, którzy nie posiadają zgranej grupy znajomych, a chcieliby spróbować swoich sił w tej wyjątkowej ośmioosobowej aktywności.

Oprócz tego "Epizod 1: Przedmieścia stolicy: Ekspedycje" zaoferuje nam: nową broń egzotyczną (karabin), pancerz egzotyczny (rękawice), nowe rodzaje broni oraz ogromne zmiany dotyczące wykorzystania specjalnych umiejętności w grze. Twórcy zapewniają, że pozwoli to graczom na tworzenie nowych i ciekawych "buildów" postaci.

The Division 2 jest obecnie dostępna na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Elementy aktualizacji 5.0 związane bezpośrednio z rozszerzeniem "Przedmieścia stolicy: Ekspedycje" są obecnie dostępne wyłącznie dla posiadaczy przepustki sezonowej. Reszta graczy otrzyma nową zawartość, całkowicie za darmo, już za tydzień - 30 lipca.