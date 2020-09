The Division za darmo na PC, odbierzecie grę w Uplay już teraz

Firma Ubisoft postanowiła sprawić nam kolejną miłą niespodziankę. Tym razem za darmo możemy pobrać Tom Clancy’s The Division na PC.

Tom Clancy’s The Division zadebiutowało w 2016 roku. Pomimo początkowych problemów, produkcji udało się przyciągnąć do siebie miliony graczy i stworzyć zżytą społeczność. Z perspektywy czasu główna fabuła gry nabiera nowego znaczenia. Skupiona jest ona bowiem wokół pandemii wyjątkowego szczepu grypy, który zdziesiątkował ludność Stanów Zjednoczonych.

The Division to połączenie trzecioosobowej strzelanki (z systemem osłon) i gry RPG, a wszystko to podlane sosem MMO. Po ukończeniu głównej kampanii i zdobyciu maksymalnego poziomu gracze koncentrują się na zdobywaniu coraz to lepszego sprzętu. Pomóc nam w tym mogą zarówno liczne tryby pve, jak i pvp.

Choć na rynku dostępna jest już kontynuacją The Division, to warto zapoznać się z ową produkcją. Szczególnie jeśli "kręcą" was postapokaliptyczne klimaty. Grę możecie odebrać za darmo na oficjalnej stronie promocji i przypisać ją do swojego konta Uplay. Czasu na to macie całkiem sporo, The Division będzie dostępne bez żadnych dodatkowych opłat do 8 września do godziny 10:00.

