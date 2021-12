The Elder Scrolls 6 - plotki i fakty. Co wiemy o nowej grze Bethesdy [29.12.2021]

Jeszcze wiele wody w Wiśle upłynie zanim The Elder Scrolls VI ujrzy światło dzienne. W oczekiwaniu na nowe dzieło Bethesdy zebraliśmy fakty i plotki dotyczące nowej gry.

Spis treści

The Elder Scorlls 6 zostało oficjalnie zapowiedziane podczas targów E3 w 2018 roku. Wówczas otrzymaliśmy tylko krótki teaser, prezentujący krajobraz krainy wraz z nazwą gry. Todd Howard powiedział także, że tytuł ten jest w bardzo wczesnej fazie przedprodukcyjnej, a technologia, która pozwoli wcielić w życie wszystkie pomysły jeszcze nie powstała. Co do tej pory wiemy na temat The Elder Scrolls 6 oraz kiedy możemy spodziewać się premiery gry? W tym artykule zbieramy informacje dotyczące TES 6.

Data premiery

Każdy, kto ma choćby cień nadziei, że The Elder Scrolls 6 zadebiutuje na rynku w ciągu najbliższych 2 czy nawet 3 lat powinien ostudzić swój zapał. Gra zapewne pojawi się jeszcze w tej dekadzie, jednak na premierę w jej pierwszej połowie raczej nie mamy co liczyć.

Starfield, największy aktualnie projekt Bethesdy pojawi się 11 listopada 2022 roku. Phil Spencer powiedział także, że nowa gra z serii Fable pojawi się wcześniej niż TES 6. Dodatkowo, krótko po targach E3 2021 Todd Howard powiedział, że TES 6 "jest wciąż w fazie projektowania". Musimy być cierpliwi i cieszyć się z tego co mamy, np. The Elder Scrolls Skyrim Annivesary Edition.

Zwiastun

Do tej pory otrzymaliśmy tylko jeden zwiastun The Elder Scrolls 6, który został zaprezentowany w trakcie targów E3 w 2018 roku. Na bardzo krótkim nagraniu możemy zobaczyć skąpaną w słońcu krainę oraz nazwę gry. Jest to zapewne jedyny materiał z TES 6, jaki będziemy mieli okazję oglądać przez dłuższy czas.

The Elder Scrolls 6 - gdzie zostanie osadzona akcja gry?

W sieci pojawia się sporo przypuszczeń co do lokalizacji wydarzeń w The Elder Scrolls 6. Są to oczywiście tylko plotki i domysły na bazie zwiastunów oraz materiałów publikowanych przez dewelopera. Dwa miejsca wydają się być najbardziej prawdopodobne.

Po obejrzeniu zwiastuna jako pierwsze do głowy przychodzą Wysoka Skała oraz Hammerfall. Na nagraniu widzimy duży, otwarty teren z wysoki górami, który położony jest na wybrzeżu. Jedyne ślady cywilizacji jakie możemy zobaczyć to ruiny twierdzy. Te plotki co prawda zostały oficjalnie zdementowane przez twórców, jednak gracze nie tracą nadziei, że to właśnie tutaj rozegrana będzie akcja szóstej odsłony The Elder Scrolls. Ojczyznę Bretonów i Orków zwiedziliśmy już w TES Daggerfall, jednak od premiery gry minęły już 24 lata, więc może to dobry czas na powrót w te tereny.

W sieci pojawiały się także głosy, jakoby akcja gry miała się toczyć na kontynencie Akavir, jednak krajobrazy przedstawione na trailerze niezbyt pasują do orientalnego klimatu kontynentu.

Leon Hurley z GamesRadar sugeruje też, że akcja gry może się rozgrywać na zatopionej wyspie Jokuda. Znalazł on wskazówkę dotyczącą ukształtowania terenu.

I know the smart money's on The Elder Scrolls 6 being in High Rock, but I keep looking at these 3 peninsula in the trailer & thinking about the lost island of Yokuda. That landscape does look a bit like a tidal wave scoured it flat. pic.twitter.com/665lb6W4ij — Leon Hurley (@LeonHurley) June 11, 2018

Jokuda jest opisywana jako miejsce, w którym górskie pasma łączą się z zielonymi, pełnymi gospodarstw terenami, w których kwitnie polityka oraz codzienne życie. Gdyby akcja gry rozgrywała się na wiele lat przed zalaniem Jokudy, miałoby to sporo sensu.

Kwestie techniczne

O tym, jak będzie wyglądała rozgrywka w The Elder Scrolls 6 nikt z twórców do tej pory nie pisnął ani słówka. Na bazie doświadczeń związanych z poprzednimi częściami serii możemy jednak śmiało stwierdzić, że do dyspozycji dostaniemy rozległy, otwarty świat, który będziemy mogli dowolnie eksplorować. Podobnie będzie w kwestii wykonywania zadań. To od nas będzie zależeć, gdzie najpierw się udać i jakiego zlecenia podjąć.

Świat zostanie także wypełniony postaciami niezależnymi, które nie będą tylko bezmyślnymi NPC, tylko każdy z nich będzie żył własnym życiem i zajmował własnymi sprawami.

Kiedy możemy liczyć na więcej informacji?

Zapewne niezbyt szybko możemy spodziewać się nowych, oficjalnych informacji na temat The Elder Scrolls 6. Bethesda w pełni skupia się teraz na produkcji Starfield, któego premiera zaplanowana jest na 11 listopada 2022 roku. Po wydaniu epickiego, kosmicznego RPG twórcy będą mogli skupić się w pełni na Tamriel i przekazać nam nieco więcej informacji na temat gry.

Jak będzie wyglądał The Elder Scrolls VI?

Do tej pory poza zwiastunem nie otrzymaliśmy absolutnie żadnych szczegółów dotyczących tego, jak będzie mogła wyglądać najnowsza odsłona serii. Możemy mieć jednak pewne wyobrażenie, w jaki sposób nadchodząca gra Bethesdy może się prezentować. Użytkownik o nazwie Hall00117 odtwarza lokacje ze Skyrim i Oblivion w środowisku Unreal Engine 5. Możemy zobaczyć m.in. Riverwood, bramę w Kvatch czy też Zachodnią Strażnicę. Trzeba przyznać, że efekt prac jest imponujący.

