The Elder Scrolls 6 - szczegóły na temat gry poznamy najwcześniej za kilka lat

Nie mamy najlepszych wieści dla sympatyków serii gier RPG - The Elder Scrolls, na kolejną odsłonę cyklu poczekamy jeszcze kilka ładnych lat.

W przyszłym roku minie dekada od premiery ostatniej, pełnoprawnej odsłony serii The Elder Scrolls - Skyrim. Pomimo upływu lat, gracze wciąż odwiedzają tytułową, mroźną krainę - Skyrim, niestety, nowa odsłon cyklu nie zadebiutuje zbyt szybko. Co gorsza, okazało się, że na pierwsze konkretne informacje na temat produkcji będziemy musieli poczekać jeszcze co najmniej kilka lat.

Pete Hines - jeden z decydentów Bethesdy, po licznych pytaniach odnośnie The Elder Scrolls 6, kierowanych do niego na Twiterze, zdecydował się wydać oficjalny komunikat, w którym zdradził, że szczegóły na temat kolejnej odsłony serii RPG poznamy najwcześniej za parę lat. Przy okazji potwierdził on, że premiera TES:6 odbędzie się dopiero po debiucie Starfield, o którym również nie wiemy zbyt wiele.

Przypomnijmy, że Starfield ma być "kosmiczną" grą RPG i nowym, wielkim IP od Bethesdy. Na temat samej produkcji wiemy tylko tyle, że powstaje już od kilku lat i teraz, to ona jest właśnie absolutnym priorytetem firmy. Spekulowano, że Starfield miało być bohaterem tegorocznych targów E3, ale te, jak wiemy, zostały odwołane. Możliwe, że na temat gry usłyszymy coś podczas Summer Game Fest 2020, choć to również nie jest pewne.

Wydaje się zatem, ze teaser The Elder Scrolls 6, który Bethesda pokazała w 2018 roku, był bardzo nieprzemyślaną decyzją firmy. Coraz więcej wskazuje, że miało to na celu tylko poprawienie wizerunku producenta. Co ciekawe, Todd Howard - lider Bethesdy, przed laty, przy okazji prezentacji Fallout 4, stwierdził, że jego zespoły pokazują gry tylko wtedy, gdy są w pełni grywalne, a ich premiery odbędą się maksymalnie za kilka miesięcy. Ktoś tu chyba ma krótką pamięć.

W oczekiwaniu na The Elder Scrolls 6, warto dać szansę sieciowej odsłonie serii The Elder Scrolls Online, która już niebawem wejdzie w kolejny rozdział - Greymoore, tym razem skupiony wokół wampirzych lordów ze Skyrim.

