The Elder Scrolls 6 tytułem na wyłączność Xbox Series X?

Najnowsza odsłona serii The Elder Scrolls zostanie tytułem na wyłączność Xbox Series X? Twórca serii nie może w to uwierzyć.

The Elder Scrolls 6 zostało oficjalnie ujawnione podczas targów E3 2018. Wówczas otrzymaliśmy jedynie krótki teaser produkcji i zapowiedź decydentów Bethesdy, że będzie to nowy rozdział nie tylko dla popularnej serii RPG, ale również dla całej firmy.

Od tamtej pory wiele się jednak zmieniło, Bethesda "zaliczyła" kilka poważnych wpadek m.in. z Wolfenstein Youngblood i Fallout 76, a ostatecznie, kilka tygodni temu, została wykupiona przez Microsoft i oficjalnie wchodzi już w skład Xbox Game Studios.

Zaraz po ogłoszeniu przejęcia Bethesdy (a w zasadzie całego ZeniMax Media), pojawiły się liczne pytania odnośnie przyszłości takich marek jak DOOM, Fallout, Starfield czy właśnie The Elder Scrolls na innych platformach niż Xbox i PC (z Windows 10). Początkowo, włodarze Microsoftu, jak i Bethesdy uspokajali, że wszystkie wydane do tej pory produkcje będą dostępne na dotychczasowych urządzeniach.

Phil Spencer - lider marki Xbox, w jednym z ostatnich wywiadów, przyznał jednak, że zakup Bethesdy (za 7,5 miliarda dolarów) będzie opłacalny dla jego firmy nawet, jeśli gry takie jak Starfield czy The Elder Scrolls 6 zostaną tytułami na wyłączność Xboxów.

Todd Howard - jeden z najbardziej wpływowych ludzi w Bethesdzie, jak również główny projektant wszystkich gier z cyklu The Elder Scrolls (z wyjątkiem części pierwszej), przyznał ostatnio, że "ciężko mu sobie wyobrazić The Elder Scrolls 6 jako exclusive jednej konsoli". Dodał jednak, że jest to możliwe, przynajmniej w pewnej formie. Co to dokładnie oznacza? Najprawdopodobniej czasową wyłączność, jak również dodatkową zawartość dostępna tylko w wersji na konsole Xbox.

Todd Howard nie wierzy, że The Elder Scrolls 6 mógłby zostać tytułem na wyłączność Xbox Series X

Na jakie platformy trafi ostatecznie The Elder Scrolls 6? Odpowiedź na to pytanie poznamy najwcześniej za kilka długich lat. Produkcja gry jest tak naprawdę w "powijakach", a co więcej, już wcześniej ujawniono, że najpierw na rynku ukaże się Starfield, o którym również nie wiemy zbyt wiele.

