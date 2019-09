The Elder Scrolls Online - rozszerzenie Imperial City otrzymamy za darmo!

Bethesda ogłosiła, że już we wrześniu wszyscy gracze The Elder Scrolls Online otrzymają za darmo rozszerzenie Imperial City.

Sieciowa odsłona serii gier rpg – The Elder Scrolls, wciąż jest rozwijana. Bethesda wraz z Zenimax Online, nieustannie pracują nad dodawaniem nowej zawartości do gry. Z okazji nadchodzącego wydarzenia - "Imperial City Celebration Event", twórcy gry zdecydowali się rozdać za darmo pierwsze rozszerzenie w historii The Elder Scrolls Online - Imperial City. Z promocji będą mogli skorzystać posiadacze gry na wszystkich dostępnych platformach (PC, PlayStation 4, Xbox One). Więcej szczegółów na temat wydarzenia i darmowego dodatku mamy poznać wkrótce.

Imperial City oferuje graczom wyjątkowy nowy obszar typu PvPvE, dwa lochy - White Gold Tower i Imperial City Prison, nową historię oraz mnóstwo wyjątkowych przedmiotów i nagród. W The Elder Scrolls Online gracze mogą zdecydować się na zakup pojedynczych rozszerzeń bądź na wykupienie abonamentu, który automatycznie odblokowuje wszystkie DLC (z wyjątkiem najnowszego).

Ostatnim rozdziałem w historii The Elder Scrolls Online jest dodatek Elsweyr, który wprowadził do gry m.in.: nowy obszar (tytułowy Elsweyr), nowy wątek fabularny, zmiany w umiejętnościach postaci, specjalne wydarzenia i eventy w świecie gry (w tym walki ze smokami) oraz nową klasę postaci - nekromantę.