The Elder Scrolls Online za darmo z okazji zbliżającej się premiery nowego dodatku - Greymoore

Bethesda zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w kolejnej wyprawie do mroźnego Skyrim. Z okazji zbliżającego się rozszerzenia - Greymoore, The Elder Scrolls Online będzie dostępna za darmo przez dwa tygodnie.

Już dzisiaj, posiadacze gry The Elder Scrolls Online na PC, PlayStation 4 i Xbox One mogą wziąć udział w prologu dodatku Greymoore. Składają się na niego dwa zadania, które otrzymamy od, dobrze znanej fanom serii, Lyris Titanborn. Zanim jednak udamy się do naszej towarzyszki, konieczne jest "wykupienie" ich z cyfrowego sklepu gry. Na szczęście, są one darmowe dla wszystkich posiadaczy ESO.

Chcąc uczcić nowy rozdział w historii The Elder Scrolls Online, Bethesda postanowiła, że od najbliższego czwartku - 1 kwietnia, do 13 kwietnia, każdy, bez żadnych dodatkowych opłat, będzie mógł spróbować swoich sił w grze. Jeśli okres próbny was przekona, to będziecie mogli również skorzystać z licznych przecen na wcześniejsze dodatki i rozszerzenia do The Elder Scrolls Online. Więcej szczegółów na temat wszystkich promocji znajdziecie na oficjalniej stronie gry.

Przypomnijmy, że najnowszy dodatek do sieciowej odsłony serii The Elder Scrolls - Greymoore, zabierze nas do uwielbianego przez fanów Skyrim, a konkretnie do jego zachodniej części. Na graczy czeka nie tylko nowy obszar, ale również nowa kampania, tym razem skupiona na wampirzych lordach. Do tego nowe bronie i wyposażenie do zdobycia, a także lochy, rajdy czy zupełnie nowy system rozgrywki - antiquities, który pozwoli nam na odkrywanie zaginionych artefaktów rozsianych po całym świecie gry.

Przy okazji dzisiejszego ogłoszenia, zaprezentowano również nowy zwiastun rozszerzenia.

The Elder Scrolls Online Greymoore zadebiutuje 18 maja na PC i Mac oraz 2 czerwca na konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

