The Elder Scrolls VI tylko na Xbox. To już niemal pewne

Trzy lata temu Bethesda oficjalnie zapowiedziała dwie gry, Starfield oraz The Elder Scrolls VI. W ostatnim czasie pojawiało się sporo informacji na temat tej pierwszej. Według informatorów, Starfield miałby w późniejszym czasie trafić po czasowej ekskluzywności także na konsole od Sony. Przedstawiciele Microsoftu bardzo szybko zareagowali na plotki i szef marketingu Xboxa, Aaron Greenberg powiedział, że gra pojawi się wyłącznie na konsolach Xbox Series X/S oraz PC.

To samo tyczy się drugiej zapowiedzianej przez Bethesdę gry, czyli The Elder Scrolls VI. Jeff Grubb, korzystając ze swoich źródeł napisał na Twitterze, że TES VI także będzie ekskluzywnym tytułem na wyłączność Xboxa oraz PC.

No. And also Elder Scrolls 6 is planned as Xbox exclusive as well. https://t.co/K4VCC5DrXL