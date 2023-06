The Flash – kiedy premiera nowego filmu DC? Zwiastun, obsada i fabuła superprodukcji

Już wkrótce w kinach zagości nowy film z uniwersum DC, tym razem opowiadająca o solowych przygodach Barry'ego Allena. Sprawdźcie dokładną datę premiery filmu "The Flash" i poznajcie jego gwiazdorską obsadę.

Najważniejsze informacje o filmie

Tytuł: The Flash

The Flash Reżyseria: Andy Muschietti

Andy Muschietti Scenariusz: Christina Hodson

Christina Hodson Gatunek: superhero

superhero Uniwersum: DC

DC Rok produkcji: 2023

2023 Kraj produkcji: USA

W swoim solowym filmie The Flash, czyli Barry Allen odbędzie podróż w czasie: jego celem jest uratowanie matki, która przed laty została zamordowana. Jak to jednak z tego typu podróżami bywa, łatwo coś poplątać w czasoprzestrzeni. Swoimi działaniami Barry spowoduje rozszczepienie linii czasowych i zostanie uwięziony w obcej rzeczywistości. Na skutek jego działań spotkają się też dwaj różni Batmani i pojawi się nietypowy Superman.

Oficjalny opis filmu:

Warner Bros. Pictures prezentuje film „The Flash” w reżyserii Andy'ego Muschiettiego (IT, Mama). Ezra Miller ponownie wciela się w rolę Barry'ego Allena w pierwszym solowym filmie fabularnym od DC Super Hero. W The Flash światy zderzają się, gdy Barry używa swoich supermocy, by cofnąć się w czasie i zmienić przeszłość. Kiedy jednak jego próba uratowania rodziny zmienia przyszłość, Barry zostaje uwięziony w rzeczywistości, w której generał Zod sieje zagrożenie, a nie ma superbohaterów, do których można się zwrócić o pomoc. Jedyną szansą dla Barry'ego jest ściągnięcie z emerytury zupełnie innego Batmana i namówienie go na uratowanie uwięzionego Kryptończyka… choć jak się okazuje, nie tego, którego Barry szuka.

fot. DC Studios

Data premiery

Film o przygodach Flasha w polskich kinach pojawi się w piątek, 16 czerwca 2023 roku.

Obsada

Mimo kontrowersji, w tytułowej roli ponownie zobaczymy Ezrę Millera. Zdecydowanie nie będzie on jedyną gwiazdą filmu – w produkcji pojawią się również inne, doskonale znajome twarze. Obsada The Flash prezentuje się następująco:

Ezra Miller – Barry Allen / The Flash

– Barry Allen / The Flash Michael Shannon – Generał Zod

– Generał Zod Ben Affleck – Bruce Wayne / Batman

– Bruce Wayne / Batman Michael Keaton – Bruce Wayne / Batman

– Bruce Wayne / Batman Sasha Calle – Kara Zor-El / Supergirl

– Kara Zor-El / Supergirl Ron Livingston – Henry Allen

– Henry Allen Maribel Verdú – Nora Allen

– Nora Allen Kiersey Clemons – Iris West

– Iris West Antje Traue – Faora-Ul

– Faora-Ul Saoirse-Monica Jackson – Patty Spivot

– Patty Spivot Rudy Mancuso – Albert Desmond

fot. DC Studios fot. DC Studios fot. DC Studios

The Flash – adaptacja komiksu?

Fani uniwersum DC mogą zadawać sobie pytanie, czy film o przygodach Barry'ego Allena powstał na podstawie konkretnego komiksu. Odpowiedź brzmi: częściowo. Twórcy The Flash inspirowali się bowiem cyklem komiksów pod tytułem Flashpoint, który został wydany w 2011 roku.

Komiksowa historia opowiada o alternatywnej rzeczywistości, do której przypadkiem trafił Barry. Jego matka wciąż żyje, jednak okazuje się, że ojciec kilka lat wcześniej zmarł na atak serca. Europę spustoszyła wojna między Amazonkami i mieszkańcami Atlantydy, Superman zdaje się nie istnieć, podobnie jak Liga Sprawiedliwości. Istnieje co prawda Batman, ale jest nim Thomas Wayne, który wraz z Marthą przeżył atak w Gotham, w przeciwieństwie do ich synka, Bruce'a. Co gorsza, Barry nie ma swoich supermocy i zdecydowanie nie jest Flashem...

Flashpoint ma mroczny charakter, jest pełen chaosu i przemocy, ukazuje też zupełnie inne oblicze znanych bohaterów. Trudno powiedzieć, ile dokładnie z oryginalnej fabuły trafiło do filmu DC – wiadomo jednak, że komiks nie został zekranizowany w stu procentach.

Zwiastun

Jak prezentuje się solowy film o Flashu, możecie przekonać się już teraz dzięki spektakularnym zwiastunom:

Trailer 1

Trailer 2

Finałowy trailer

Pierwsze recenzje The Flash – krytycy podzieleni (09.06.2023)

Zachodni dziennikarze mieli już okazję zobaczyć nowy film z uniwersum DC, jednak ich opinie na temat superprodukcji nie są zgodne.

Kate Erbland, indieWire

Biorąc pod uwagę wszystkie zalety, film Andy'ego Muschiettiego ma wiele do zaoferowania i często pokazuje przebłyski błyskotliwości, które stawiają go ponad większością istniejących odsłon DC Universe.

Ian Sandwell, Digital Spy

Nawet jeśli The Flash nie zbliża się do bycia najlepszym filmem o superbohaterach czerwca 2023 r. (nie mówiąc już o najlepszym filmie superhero wszechczasów), produkcja zapewnia wystarczająco dużo wielkobudżetowych emocji i zaskakującego fan service'u, by zadowolić fanów DC.

Chris Hewitt (UK), Empire Magazine

Jako jeden z ostatnich przykładów tego, co znamy jako DCEU, jest to również jedna z najlepszych, dowcipna i ciepła komedia kumpelska.

Clarisse Loughrey, Independent (UK)

Film, podobnie jak sam Barry, jest zniewolony przez brak celu całej opowieści, a także przez brak prawdziwego celu w przyszłości.

Molly Freeman, Screen Rant

Flash to znośny, oparty na koncepcji wieloświata film o superbohaterach, ale żadna liczba cameos nie może sprawić, że widzowie zapomną o okropnych wyczynach Ezry Millera poza ekranem.

Ross Bonaime, Collider

Cameos i fan service są w porządku, ale muszą bazować na jakiejś historii, a w przypadku Flasha nie do końca tak się dzieje.

Owen Gleiberman, Variety

We Flashu multiwersum możliwości, które otwiera się dzięki zabawie z przeszłością, staje się pretekstem do rzucenia w publiczność wszystkim, za wyjątkiem umywalki w Batjaskini.

