The Frame czyli Mona Lisa w Twoim salonie

Samsung i Luwr podejmują współpracę. Efekt - arcydzieła światowej kultury na telewizorze The Frame.

Dzięki nawiązaniu współpracy z Luwrem, Samsung dodał do kolekcji sztuki dostępnej w Art Store na telewizorze The Frame czterdzieści prac ze zbiorów tego najczęściej odwiedzanego na świecie muzeum. Ponadto w kolekcji są również zdjęcia przedstawiające galerie muzeum, jego architekturę i otoczenie. Znajdują się tam m.in. charakterystyczna Piramida i Ogrody Tuileries. Przy każdym dziele sztuki znajduje się opis, który ma na celu przybliżyć historię i kontekst jego powstania. Włącznie z zasobami Luwru, The Frame może poszczycić się katalogiem obejmującym ponad 1500 prac z 43 krajów. Zbiory pochodzą m.in. muzeum Van Gogha w Amsterdamie, państwowego muzeum Ermitaż w Sankt Petersburgu czy muzeum Prado w Madrycie.

Wonjin Lee, prezes i szef działu Biz Team w Samsung Electronics, komentuje:

Od momentu wprowadzenia na rynek pierwszych telewizorów lifestyle’owych w 2017 roku, skupiamy się na rozwoju platformy Art Store przy współpracy z prestiżowymi partnerami. Pragniemy oferować znacznie więcej niż tylko telewizor, dlatego dzięki The Frame użytkownicy na całym świecie mogą cieszyć się dziełami sztuki we własnych domach. Dostępny katalog obejmuje prace różnorodnych artystów, które pochodzą z wielu różnych okresów– od starożytności po współczesność. W tym roku z dumą nawiązujemy współpracę z jednym z najsłynniejszych muzeów na świecie – Luwrem – by jeszczewzbogacić kolekcję i zaoferować posiadaczom The Frame dostęp do francuskiego dziedzictwa.

Foto: Samsung

Samsung i Luwr planują zaoferować użytkownikom The Frame także inne, ekskluzywne treści jeszcze w tym roku. Design The Frame w połączeniu z wymiennymi ramkami sprawia, że obrazy wyświetlane na ekranie zyskują efektowną oprawę, a telewizor staje się efektownym elementem wnętrza. Dzięki połączeniu Jednym Prawie Niewidocznym Przewodem mamy także czystą przestrzeń bez plątaniny kabli. Telewizor korzysta z technologii Quantum Dot, aby wyświetlać obraz w jakości 4K.

Kupując telewizor The Frame z rocznika 2021 do 31 grudnia 2021 r., można obecnie skorzystać także z promocji i odebrać wybrane przez siebie ramki. W tym celu nalezy wyrazić opinię o telewizorze Samsung na jednej ze wskazanych stron internetowych z hasztagiem OpinieTheFrame oraz zarejestrować swój zakup w ciągu 21 dni, dołączając zdjęcie lub zrzut ekranowy pozostawionej opinii. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, wybrana ramka The Frame zostanie wysłana kurierem pod wskazany adres.

Źródło: Samsung