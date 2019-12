The Game Awards 2019 - poznaliśmy najlepsze gry minionego roku

Kolejna edycja The Game Awards już za nami, podczas prestiżowej gali wybrano najlepsze gry minionego roku. Tytuł gry roku sensacyjnie powędrował do Sekiro: Shadows Die Twice.

Choć nagrody w ramach The Game Awards są przyznawana dopiero od 2014 roku, to błyskawicznie stały się one jedynymi z najbardziej prestiżowych w branży. Spora w tym zasługa charyzmatycznego i wpływowego dziennikarza Geoffa Keighley'a, który jest nie tylko głównym prowadzącym, ale również pomysłodawcą The Game Awards.

Do tej pory tytuł gry roku otrzymywały takie produkcje jak: Dragon Age III: Inkwizycja (2014), Wiedźmin 3: Dziki Gon (2015), Overwatch (2016), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) oraz God of War (2018). Dzisiaj do tego zacnego grona dołączyła ostatnia produkcja japońskiego studia From Software - Sekiro Shadows Die Twice. Trzeba przyznać, że wybór ten jest dość zaskakujący, podobnie jak sukces niezależnej produkcji Disco Elysium od studia ZA/UM, która zdobyła aż cztery wyróżnienia, w tym to za najlepszą grę RPG roku. Pokazuje to, że The Game Awards docenia nie tylko wysokobudżetowe produkcje, za których sukcesem często stoi ogromna "machina marketingowa".

Pełna lista laureatów prezentuje się następująco:

Gra roku: Sekiro: Shadows Die Twice (From Software/Activision)

(From Software/Activision) Najlepsza reżyseria: Death Stranding (Kojima Productions/SIE)

(Kojima Productions/SIE) Najlepsza przygodowa gra akcji: Sekiro: Shadows Die Twice (From Software/Activision)

(From Software/Activision) Najlepszy kierunek artystyczny: Control (Remedy/505)

(Remedy/505) Najlepsza trwająca gra: Fortnite (Epic Games)

(Epic Games) Najlepsza gra akcji: Devil May Cry 5 (Capcom/Capcom)

(Capcom/Capcom) Najlepsza gra RPG: Disco Elysium (ZA/UM)

(ZA/UM) Najlepsza bijatyka: Super Smash Bros. Ultimate (Bandai Namco/Sora/Nintendo)

(Bandai Namco/Sora/Nintendo) Najlepsza gra familijna: Luigi's Mansion 3 (Next Level Games/Nintendo)

(Next Level Games/Nintendo) Najlepsza gra strategiczna: Fire Emblem: Three Houses (Intelligent Systems/Koei Tecmo/Nintendo)

(Intelligent Systems/Koei Tecmo/Nintendo) Najlepsza gra wieloosobowa: Apex Legends (Respawn/EA)

(Respawn/EA) Najlepsza gra niezależna: Disco Elysium (ZA/UM)

(ZA/UM) "Świeży" deweloper gier indie: ZA/UM za Disco Elysium

za Disco Elysium Najlepsza gra mobilna: Call of Duty: Mobile (TiMi Studios/Activision)

(TiMi Studios/Activision) Najlepsza gra sportowa/wyścigowa: Crash Team Racing Nitro-Fueled (Beenox/Activision)

(Beenox/Activision) Najlepsza gra VR/AR: Beat Saber (Beat Games)

(Beat Games) Najlepsze wsparcie społeczności: Destiny 2 (Bungie)

(Bungie) Najlepsza gra e-sportowa: League of Legends (Riot Games/Tencent)

(Riot Games/Tencent) Najlepszy projekt dźwiękowy: Call of Duty: Modern Warfare (Infinity Ward/Activision)

(Infinity Ward/Activision) Najlepszy występ aktorski: Mads Mikkelsen as Cliff, Death Stranding

as Cliff, Death Stranding Gra o największym wpływie: Gris (Nomada Studio/Devolver)

(Nomada Studio/Devolver) Najlepsza narracja: Disco Elysium (ZA/UM)

(ZA/UM) Najlepsza ścieżka dźwiękowa/muzyka: Death Stranding (Kojima Productions/SIE)

Jeśli jesteście ciekawi czym tak naprawdę jest Disco Elysium i chcecie sami wypróbować najlepszą grę RPG roku, to warto skorzystać z promocji na Steamie, gdzie możecie ją kupić 20% taniej. Spieszcie się bo promocja potrwa jeszcze nieco ponad dobę.