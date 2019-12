The Game Awards 2019 z niesamowitym wynikiem oglądalności, gamingowa impreza pobiła Oscary

Tegoroczne rozdanie nagród The Game Awards okazało się ogromnym sukcesem. Impreza organizowana przez Geoffa Keighley'a wyrasta nam na jedną z najważniejszych w branży.

The Game Awards jest przyznawane od 2014 roku, oznacza to, że ostatnia edycja była dopiero szóstą. Nie przeszkodziło to jednak imprezie organizowanej i prowadzonej przez Geoffa Keighley'a stać się jednym z najważniejszych wydarzeń związanych z rynkiem gier.

Wpływowy dziennikarz poinformował, za pośrednictwem swojego oficjalnego konta na Twiterze, że ostatnia odsłona The Game Awards zgromadziła 73% więcej widzów niż poprzednia edycja. Co ostatecznie dało wynik blisko 45 milionów widzów oglądających na żywo The Game Awards 2019. Jest to wynik znacznie lepszy od jakiejkolwiek innej konferencji (nawet tych powiązanych z targami E3) czy wydarzenia we współczesnym gamingu. Co więcej, jest to lepszy wynik od tego jaki uzyskały ostatnie Oscary (niecałe 30 milionów widzów).

Dla przypomnienia, podczas The Game Awards wybrano m.in. najlepszą grę minionego roku, którą zostało Sekiro: Shadows Die Twice od From Software. Oprócz tego mogliśmy obejrzeć zapowiedzi kilku interesujących, nowych gier, jak np.: Senua’s Saga: Hellblade II czy Godfall oraz, ku zaskoczeniu wielu, oficjalną prezentację nowej konsoli Microsoftu - Xbox Series X.

Czy w przyszłym roku uda się Keighley'owi i The Game Awards poprawić ten wynik? Szczerze mu tego życzymy.

źródło: twitter